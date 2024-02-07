Массированный обстрел Киева: Зеленский рассказал, как Украина ответит на удары ВС РФ (видео)

В этом году Украина должна не только максимально усилить воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести максимальные системные потери России.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на удары Вооруженных сил Российской Федерации по мирным городам утром 7 февраля. Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

"В Киеве еще до вечера продолжался разбор завалов после российского утреннего удара. Жилой дом. Десятки пострадавших, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Николаев, Харьков, Львовская область, Днепропетровщина, Хмельницкая область, Киевщина, Херсонщина — в этих регионах есть пострадавшие, есть повреждения", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, Украина ответит РФ на каждую примененную ракету и беспилотник. Он отметил, что задача на этот год — не только максимально усилить украинский воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести максимальные системные потери врагу. Речь идет о замороженных российских активах РФ и лиц, которые с ней связаны.

Президент считает, что все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора.

"Это справедливо — отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство-террориста платить за то, что оно делает", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина максимально энергично работает с партнерами, чтобы решение его российских активов было принято как можно быстрее.

ВС РФ атаковали Украину 7 февраля: что известно

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли мирные города Украины с помощью ракет и беспилотников. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Николаеве и на Львовщине. Во время обстрелов Киева враг мог применить противокорабельную ракету "Циркон". Аналитики Defense Express считают, что ее перехватила украинская ПВО.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что специалисты исследуют обломки ракет, чтобы определить тип ракет, которыми оккупанты атаковали мирные города.