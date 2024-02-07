Маневрировали в небе: могла ли РФ атаковать Киев противокорабельными ракетами "Циркон" (видео)

Во время атак российские ракеты выполняют определенные маневры в небе. В частности, воздушная цель сначала может лететь в западном направлении, а затем развернуться на 180 градусов, рассказал представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что специалисты определяют тип ракет, которыми российские военные атаковали мирные города Украины 7 февраля. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Специалисты сейчас исследуют обломки ракет, делаются экспертизы", — сказал Юрий Игнат.

По его словам, позже будет известно, какие именно типы вооружений использовал враг. Он отметил, что пока было указано только вероятный тип и количество примененных противником ракет.

Кроме этого, Юрий Игнат пояснил, что вражеские ракеты выполняли определенные маневры в небо. В частности, так происходит всегда — боеприпасы летят по определенным маршрутам, которые проложили операторы, в большинстве случаях проходят областные центры и объекты, которые потенциально прикрыты средствами противовоздушной обороны, делают маневры, рассредоточивают внимание. Вражеская ракета сначала летит в западном направлении, а затем разворачивается на 180 градусов.

Он добавил, что для украинских военных в таких действиях нет ничего удивительного, поскольку крылатым ракетам всегда так планируют курс.

ВС РФ атаковали Украину 7 февраля: что известно

Утром 7 февраля российские военные атаковали мирные города Украины с помощью различных типов ракет. В частности, взрывы прогремели в Киеве, области, Харькове, Николаеве и на Львовщине.

Позже аналитики Defense Express сообщили, что оккупанты могли применить противокорабельную ракету "Циркон" во время атаки на Киев, однако ее могла перехватить украинская противовоздушная оборона. В частности, на это указывают светила, появившиеся после сообщения о ее уничтожении. На одном из обломков есть маркировка "3М22", что соответствует именно этой ракете.

Напомним, во время утренней атаки украинская ПВО уничтожила 44 ракеты и БПЛА из 64 воздушных целей. Фокус подсчитал, сколько средств потратил враг на эти средства.