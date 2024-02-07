Более 50 млн долларов: сколько потратили оккупанты на ракеты и дроны для обстрела (подсчет)

По подсчетам Фокуса, российская армия потратила более 50 млн долларов на обстрелы Киева, Харькова, Николаева и других украинских городов.

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Российские войска утром 7 февраля обстреляли украинские городские. По данным Воздушных сил РФ запустила 64 различных средств поражения. Фокус подсчитал, сколько потенциально потратили оккупанты для ракетно-беспилотных ударов.

Украинская противовоздушная оборона сбила 44 ракеты и дроны из 64 средств поражения. Россия запустила такие средства:

20 дронов "Шахед-136/131"

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22;

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

5 зенитных управляемых ракет С-300.

Атака 7 февраля Фото: Воздушные силы ВСУ

Общая стоимость обстрела

Максимальная

Если подсчитать стоимость обстрела Украины 7 февраля по максимальным ценам, которые есть в открытом доступе, то получится сумма в 61.6 млн долларов.

Минимальная

При подсчете минимальной стоимости стоит заметить, что бралась цена "локализованной" версии "Шахеда", а не импортируемой из Ирана. Общая стоимость всех выпущенных боеприпасов будет достигать 54,7 млн долларов.

Средняя

При подсчете средней стоимости бралась средняя цена "Шахедов", то есть 3,54 млн за 20 дронов. А также средняя цена других ракет. В таком случае стоимость обстрела будет 58,34 млн долларов.

Стоит заметить, что подсчет Фокуса является приблизительным, потому что публично неизвестны точные цены для Минобороны РФ по всем боеприпасам.

Стоимость "Шахедов"

Группа хакеров PRANA Network взломали иранскую базу данных, из которых стало известно, что РФ закупает дроны по цене 193 тысячи долларов (при заказе 6000 дронов), 290 тысяч долларов (при заказе 2000 единиц). В условиях максимальной локализации производства стоимость дрона "Шахед" должна составлять 48,8 тысячи долларов за борт.

Дроны "Шахед" Фото: Коллаж: Фокус

Поэтому стоимость "Шахедов" в сегодняшней атаке будет составлять:

976 тысяч долларов, если все дроны были изготовлены в РФ с максимальной локализацией;

3,86 млн долларов, если все дроны были из партии за 193 тысячи долларов;

5,8 млн долларов, если все дроны были из партии за 290 тысяч долларов.

Если взять по средней стоимости и импортируемых, и производимых дронов, то она будет составлять 177 266 долларов за единицу или 3,54 млн долларов за 20 дронов.

Стоимость крылатых ракет Х-101

Стоимость Х-101, по данным Defense Express, составляет ориентировочно 1,2 млн долларов. В дальнейшем будем отталкиваться именно от данных этого издания. Такая стоимость называется ввиду того, что Минобороны РФ имеет более низкие цены, чем Кремль ставит при продаже ракет за границу. Запуск 29 крылатых ракет обошлись российскому бюджету в 34,8 млн долларов.

Підрахунки експертів Defense Express щодо вартості ракет РФ Фото: DEFENSE EXPRESS

Стоимость сверхзвуковых ракет Х-22

Крылатые ракеты Х-22 производились в 1960-70-е годы. Установить стоимость ракет в условиях плановой экономики СССР, конвертации рублей в доллары и с погрешностью на инфляцию почти нереально. Также публично цена Х-22 никогда не озвучивалась. Российская"Википедия" указывает данные американского издания 1945, которое ссылается на украинское издание "Факты". Они оценивают цену Х-22 в 300-500 тысяч долларов, но не указывают источники.

Поэтому 4 сверхзвуковые ракеты Х-22 могли стоить — 1,2-2 млн долларов, если взять за основу стоимость из "Фактов".

Сверхзвуковая крылатая ракета Х-22

Стоимость "Калибров"

Стоимость крылатых ракет морского базирования "Калибр" составляет около 1 млн долларов все по тем же данным Defense Express. 3 ракеты "Калибр" будут стоить 3 млн долларов. Авторы отмечают, что "Калибр" не может стоить 6,5 млн долларов за единицу, потому что Минобороны РФ покупает ракеты по себестоимости и небольшой надбавкой производителя, которая регламентирована законами России.

Пуск ракеты "Калибр" Фото: Министерство обороны РФ

Стоимость баллистических ракет "Искандер-М"

Подсчитать стоимость "Искандеров" сложно, так как все зависит от версии ракеты и головки самонаведения на ней. Авторы Defense Express сравнили стоимость с M39 Block A1 ATACMS. Финляндия покупала 70 ракет за 132 млн долларов, условно по 1,88 млн долларов за единицу. Условно, потому что в контракт заложены и сопутствующие расходы, к тому же доллар сейчас имеет другую стоимость. Российский "Искандер" может стоить ориентировочно 1,6-2 млн долларов.

3 баллистические ракеты "Искандер-М" стоили РФ от 4,8 до 6 млн долларов.

Стоимость ракет С-300

В открытом доступе стоимость ракеты С-300 оценивают в 2 млн долларов. Поэтому 5 ракет обошлись РФ минимум в 10 млн долларов.