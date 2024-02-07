Комбинированный удар по Украине: ВС РФ подняли более 10 самолетов и запустили 64 цели, — Залужный

Оккупанты атаковали Украину крылатыми, баллистическими и зенитными управляемыми ракетами. Кроме того, враг запустил 20 БПЛА типа Shahed.

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С позднего вечера 6 февраля до утра 7 февраля продолжалась комбинированная атака ВС РФ. Российские оккупанты сначала выпустили "Шахеды", а затем ударили ракетами. Деталями поделился главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Сообщается, что Россия использовала для атаки ударные беспилотники и несколько типов ракет — крылатые, баллистические и зенитные управляемые.

В общем ВС РФ запустили 64 средства поражения:

20 дронов типа Shahed-136/131 (вылет из Крыма);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (пуски с 10 самолетов Ту-95МС из Энгельса и Каспийского моря);

4 крылатые ракеты Х-22 (пуски с бомбардировщиков Ту-22М3 из Севастополя и Курска);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" (пуски с носителей в Черном море из района Новороссийска);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут в Крыму и Воронежской области РФ);

5 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области РФ).

Силам ПВО Украины удалось "обезвредить" 44 цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр";

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Информацию о результатах работы ПВО и вражеских запусках также подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Инфографика Воздушных сил ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, первые взрывы в Киеве прогремели примерно в 6:58. Также взрывы гремели в Харькове и Николаеве.

Фокус собрал всю информацию о последствиях атаки ВС РФ. В городах есть пострадавшие и погибшие, во Львовской области вспыхнул промышленный объект. Кроме того, часть украинцев в трех городах Украины осталась без света.