Массированный обстрел Украины: в Киеве частичный блэкаут и пожары в жилых домах
В столице есть двое пострадавших и пропал свет у части жителей города. В Николаеве остались без крыш около 20 домов, есть раненые.
Ночью ВС РФ атаковали Украину "Шахедами", а утром запустили ракеты. Взрывы прогремели в нескольких областях, зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру. Фокус собрал все, что известно об ударах по городам и регионам.
Обстрел Украины 7 февраля — Киев
В 6:59 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Он отметил, что работает ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.
Корреспондент Фокуса передает, что примерно в 7:41 в столице прогремел еще один громкий взрыв. Кличко подтвердил это и призвал не покидать укрытия.
Впоследствии городской голова проинформировал, что после взрыва вызвали "скорую" в Днепровский район. Примерно в 8:00, как передал корреспондент Фокуса, прогремела еще одна серия взрывов.
Кличко заявил, что в результате обстрела обломками ракеты были повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу осталась без света.
Также мэр передал, что одному пострадавшему в Днепровском районе оказали медицинскую помощь на месте. В Голосеевский район выехали пожарные. Предварительно, там вспыхнуло здание.
Впоследствии Кличко уточнил, что, по предварительным данным, горит многоквартирный дом. В то же время количество пострадавших в Днепровском районе столицы возросло до двух человек.
"В Голосеевском районе горят машины и помещения СТО. Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало", — написал позже городской голова.
В 8:30 стало известно, что в результате обстрела в Киеве повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу. Мэр пообещал, что специалисты безотлагательно начнут ремонтные работы.
Обстрел Украины 7 февраля — Харьков
По Харьковской области, по данным ОВА, было по меньшей мере четыре удара. В самом Харькове были попадания в Слободском районе.
"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту — без пострадавших", — написал руководитель администрации Олег Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что есть информация о попадании в районе нежилых объектов.
Обстрел Украины 7 февраля: Николаев
Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким утром проинформировал, что ночью в регионе сбили три дрона типа Shahed-136/131. Утром ВС РФ атаковали Николаев "Шахедами" и ракетами воздушного базирования.
В результате ударов произошли возгорания на участке подземного газопровода и территории инфраструктурного объекта.
Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в городе повреждены жилые дома, и примерно 20 из них остались без крыш. В Николаеве есть раненые, один человек был госпитализирован, другим оказали помощь на месте.
"Повреждения газовых и водопроводных сетей — коммунальщики уже ликвидируют", — отметил Сенкевич.
Он добавил, что также на места повреждений в результате атаки выехали строительные бригады.
Обстрел Украины 7 февраля — другие регионы
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в 7:32 заявил о взрывах в Дрогобыче. Также он предупреждал о маневрировании крылатых ракет между Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями.
Корреспонденты "Суспільне" информировали о взрывах в Черкасской области.
Напомним, о первых беспилотниках в украинском воздушном пространстве в Воздушных силах заявили еще в 22:42 6 февраля.
В США заявили, что ВС РФ уже по меньшей мере 9 раз атаковали Украину ракетами, которые получили от Северной Кореи.