Представитель США в ООН Роберт Вуд заявил, что Украина продолжает искать путь к миру в соответствии с принципами Устава ООН, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин не относится к возможности мирного урегулирования серьезно.

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Россия как минимум 9 раз обстреливала Украину ракетами, полученными от Северной Кореи. Об этом во время заседания Совбеза ООН заяил заместитель постпреда США Роберт Вуд.

По оего словам, Россия и Северная Корея должны понести ответственность за свои действия, которые подрывают многолетние обязательства по резолюциям Совбеза.

"Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения", — сказа он.

По словам представителя США, Украиа продолжает искать путь к миру в соответствии с принципами Устава ООН, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин не относится к возможности мирного урегулирования серьезно.

"Даже когда мы сидим здесь, Россия продолжает пренебрегать международным правом, удваивая свои нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в Корейскую Народно-Демократическую Республику", — сказал Вуд.

Он также отметил, что именно Россия несет ответственность за смерть людей в Лисичанске 3 февраля 2024 года. Вуд заявил, что все стороны войны должны минимизировать потери среди гражданского населения. Укриана продемонстрировала готовность соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву.

Американский дипломат также сказал, что Россия лишь иммитирует заботу об украинских мирных людях на оккупированных территориях. Москва начала войну, а ее агрессия против Украины является нарушением Устава ООН и территориальной целостности независимой страны. Причина состоит в желании Путина уничтожить Украину.

Напомним, что в Лисичанской военной админстрации рассказали, что пекарню, об обстреле которой 3 февраля заявили оккупанты, использовали для выпечки хлеба для ВС РФ и проводили там важные совещания.

Позже представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал Фокусу, что украинская разведка удачно ликвидировала предателей в Лисичанске. Пока точно неизвестно, была ли эта ликвидация результатом действий ВСУ, потому что это могло быть и партизанское движение. Братчук сказал, что оккупанты часто используют мирные предприятия для военных задач.