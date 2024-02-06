Путин разблокировал часть замороженных активов КНДР в обмен на оружие, — NYT

По данным разведки, Кремль позволил "выпустить" 9 из 30 миллионов долларов, размещенных в российском финансовом учреждении. Эти средства Северная Корея использует для покупки нефти.

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Российская Федерация позволила "выпустить" миллионы долларов из замороженных северокорейских активов и, вероятно, помогает КНДР получить доступ к международным банковским сетям в обмен на оружие. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей разведки, чиновников и высокопоставленного чиновника и экспертов.

В издании отмечают, что в прошлом месяце в Белом доме заявили о наличии доказательств того, что Северная Корея предоставила баллистические ракеты России, а взамен требует военную технику. Также, согласно анализу британского аналитического центра безопасности, Пхеньян отправил в РФ 2,5 млн боеприпасов.

Журналисты отмечают, что хотя пока непонятно, предоставила ли Россия Северной Корее военную технику, которая ей нужна, однако, новые банковские связи были бы еще одним "признаком стабильного прогресса в отношениях между двумя странами".

РФ разрешила "освободить" миллионы долларов из замороженных северокорейских активов

В издании добавляют, что Россия позволила освободить 9 из 30 миллионов долларов замороженных активов Северной Кореи, хранящихся в российском финансовом учреждении. Эти деньги, по словам представителей разведки, КНДР использует для покупки сырой нефти.

Также сотрудники разведки заявили, что недавно северокорейская "подставная компания" открыла счет в другом российском банке, что "свидетельствует о том, что Москва, возможно, помогает Пхеньяну обойти санкции ООН", которые запрещают большинству банков вести дела с Северной Кореей.

По словам чиновников, которые дали комментарий NYT на условиях анонимности, новый банковский счет находится в Южной Осетии, оккупированной Россией территория Грузии.

Как отметили в издании, американские чиновники не могут подтвердить детали банковских договоренностей, однако, один из высокопоставленных лиц рассказал, что эти договоренности "соответствуют ожиданиям США относительно того, чего Северная Корея будет добиваться от России в связи с передачей ей оружия".

КНДР хочет получить от РФ передовую военную технику

По словам экспертов, доступ к финансовым сетям является лишь одним из пунктов в списке желаний Северной Кореи. Они уверяют, что больше всего КНДР хочет получить от России передовую военную технику, например спутниковые технологии и атомные подводные лодки.

В NYT отмечают, что банковские договоренности могут иметь важное значение для Северной Кореи, которая полагается на импорт для поддержания большей части своей экономики.

"Эти отношения могли бы облегчить транзакции не только внутри России, но и за ее пределами. Северная Корея могла бы использовать связи Москвы с несколькими странами, включая Турцию и Южную Африку, которые все еще торгуют с Россией после того, как против нее были введены международные санкции из-за войны в Украине", — говорится в сообщении.

Экс-помощник министра финансов и эксперт по финансовым преступлениям Хуан К. Зарате уверен, что если Москва позволит КНДР пользоваться российскими банками или разблокирует замороженные активы, это будет означать, что правительство "перешло рубикон готовности иметь дело с Северной Кореей и быть финансовым и коммерческим негодяем".

Кроме этого, по его мнению, разблокирование Российской Федерацией 9 миллионов долларов замороженных активов является "относительно небольшой суммой", однако северокорейцы "приветствуют любые альтернативные пути доступа к капиталу".

В издании добавили, что для России финансовые операции могут быть более "приятными", чем поставки военных технологий.

По словам бывшего аналитика ЦРУ по вопросам Северной Кореи Су Кима, даже несмотря на то, что обе страны "могли бы сейчас дружить с выгодой для себя", их доверие не настолько велико, чтобы Россия "отдала свои ценные секреты".

Эксперты в комментарии изданию рассказали, что Россия будет действовать осторожно, поскольку она все еще "помнит о санкциях ООН" как постоянный член Совета Безопасности. В то же время РФ может считать, что она может обойти санкции. Кроме банковских отношений, страна-агрессор может обменивать товары, которые нужны Северной Европе, на свое оружие.

Напомним, что Тайвань показал оружие, которым отражали нападение армии КНР на учениях.

Также сообщалось, что Lockheed Martin предоставит Тайваню новое оружие для борьбы с китайскими подводными лодками.