Праздновали день рождения: стало известно, кто погиб в результате обстрела пекарни в Лисичанске

По данным военной администрации, в результате удара погибли в основном местные коллаборационисты, "прокуроры", "депутаты" и работники российского МЧС. Подконтрольные оккупантам Telegram-каналы утверждают, что некоторые гости опоздали на празднование.

Related video

Пекарню, об обстреле которой 3 февраля заявили оккупанты, использовали для выпечки хлеба для ВС РФ и проводили там важные совещания. Об этом "Суспільному" рассказали в Лисичанской городской военной администрации.

Так, днем, 3 февраля, глава оккупационной администрации Луганщины Леонид Пасечник сообщил, что в Лисичанске под обстрел якобы украинских войск попало здание пекарни, в результате чего погибли 28 человек.

Украинская сторона официально не комментировала эти заявления.

Важно

"Машин у нас больше нет": 3 FPV-дрона разнесли автобазу РФ в районе Лисичанска (видео)

По сообщению жителей Лисичанска, которые выехали из оккупированного города, на фотографиях, которые обнародовали оккупанты, они узнали ресторан под названием "Adriatic". Он расположен на окраине города в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

"Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта", — рассказали в Лисичанской городской администрации.

В Telegram-каналах начали публиковать список погибших. В нем жители Лисичанска нашли фамилию владельца заведения — местного бизнесмена, который имел в Лисичанске еще и магазины, а также человека, который работал в оккупационной "налоговой".

"Прилет был в то время, как оккупанты собрались там. Тот список погибших, который гуляет по сети интернет, составляют в основном коллаборационисты, как, например, Фирсов, который в марте перешел на сторону оккупантов", — добавили в Лисичанской МВА.

Список погибших

Российские телеграм-канале сообщили, что на момент прилета в заведении праздновал день рождения владелец пекарни. Ему было 36 лет.

"Жертв могло быть больше, но некоторые гости опоздали на празднование. Среди приглашенных были местные депутаты, представители МЧС и прокуроры", — говорится в сообщении.

Справка: 3 июля 2022 года ВСУ отошли из города. Сейчас город Лисичанск Луганской области находится под оккупацией РФ.

Напомним, что 1 февраля в городке Зимогорье в оккупированной части Луганской области упала российская фугасная авиабомба весом 500 кг, которую самолет ВС РФ не донес до линии фронта на востоке. Жителей одной из улиц эвакуировали и планируют обезвреживание боеприпаса.