Святкували день народження: стало відомо, хто загинув унаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську

За даними військової адміністрації, унаслідок удару загинули здебільшого місцеві колаборанти, "прокурори", "депутати" й працівники російського МНС. Підконтрольні окупантам Telegram-канали стверджують, що деякі гості запізнилися на святкування.

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Пекарню, про обстріл якої 3 лютого заявили окупанти, використовували для випікання хліба для ЗС РФ і проводили там важливі наради. Про це "Суспільному" розповіли в Лисичанській міській військовій адміністрації.

Удень 3 лютого очільник окупаційної адміністрації Луганщини Леонід Пасічник повідомив, що в Лисичанську під обстріл нібито українських військ потрапила будівля пекарні, унаслідок чого загинули 28 людей.

Українська сторона офіційно не коментувала ці заяви.

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За повідомленням жителів Лисичанська, які виїхали з окупованого міста, на світлинах, які оприлюднили окупанти, вони впізнали ресторан під назвою "Adriatic". Він розташований на околиці міста в напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу.

"Заклад, про який ідеться, окупанти використовували у своїх цілях. У ньому вони харчувалися та проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту", — розказали в Лисичанській міській адміністрації.

У Telegram-каналах почали публікувати список загиблих. У ньому жителі Лисичанська знайшли прізвище власника закладу — місцевого бізнесмена, який мав у Лисичанську ще й магазини, а також чоловіка, який працював у окупаційній "податковій".

"Приліт був у той час, як окупанти зібралися там. Той список загиблих, що гуляє в мережі інтернет, складають здебільшого колаборанти, як, наприклад, Фірсов, який у березні перейшов на сторону окупантів", — додали в Лисичанській МВА.

Список загиблих

Російські телеграм-каналі повідомили, що на момент прильоту в закладі святкував день народження власник пекарні. Йому було 36 років.

"Жертв могло бути більше, але деякі гості запізнилися на святкування. Серед запрошених були місцеві депутати, представники МНС і прокурори", — ідеться в повідомленні.

Довідка: 3 липня 2022 року ЗСУ відійшли з міста. Зараз місто Лисичанськ на Луганщині перебуває під окупацією РФ.

Нагадаємо, що 1 лютого у містечку Зимогір'я в окупованій частині Луганської області упала російська фугасна авіабомба вагою 500 кг, яку літак ЗС РФ не доніс до лінії фронту на Сході. Жителів однієї з вулиць евакуювали та планують знешкодження боєприпасу.