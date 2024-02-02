Російський літак впустив авіабомбу ФАБ-500 на окупованій Луганщині, — ЗМІ (фото)

Російська авіабомба могла знести приватні житлові будинки на цілій вулиці у населеному пункті на Луганщині. Жителів евакуювали, однак боєприпас ще не знешкодили.

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1 лютого у містечку Зимогір'я в окупованій частині Луганської області упала російська фугасна авіабомба вагою 500 кг, яку літак ЗС РФ не доніс до лінії фронту на сході. Жителів однієї з вулиць евакуювали і планують знешкодження боєприпасу. Про деталі інциденту з ФАБ-500 ідеться у дописі Telegram-каналу ASTRA.

У дописі вказано, що ФАБ-500 упав на вулиці Пархоменка у Зимогір'ї — містечку на території окупованої Луганської області.

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Жителів вулиці евакуювали. На 2 лютого заплановане знешкодження авіабомби: її оглянуть та вивезуть підривники.

Вулиця Пархоменка у Зимогір'ї, де сталсь сходження ФАБ-500 Фото: Google Maps

Зимогір'я — містечко на Луганщині, яке з 2014 року перебуває в окупації. До війни там проживало близько 11 тис. осіб. Відстань до лінії фронту на сході, наприклад, до позицій ЗСУ під Бахмутом — близько 70 км.

Де розташоване Зимогір'я Фото: DeepState

Зазначимо, у Telegram-каналі представника окупаційної влади Леоніда Пасічника немає коментарів щодо інциденту 1 лютого. Також про подію нічого не повідомили у так званому "МВС ЛНР".

ФАБ ЗС РФ — деталі інцидентів з авіабомбами

Фугасна авіабомба, вагою 500 кг — снаряд, призначений для ударів по командних пунктах, бронетехніці та живій силі. Радіус ураження ФАБ-500 складає близько 250 м (вулиця Пархоменка, забудована приватними будинками, має орієнтовно довжину 500 м). Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 2 лютого, протягом попередньої доби ворог застосував ФАБи, а також інші авіацій засоби ураження, обстрілявши 12 населених пунктів на східному відтинку фронту.

Зазначимо, раніше Фокус писав про низку інцидентів з російськими ФАБами, а також з керованими авіабомбами (КАБами), які авіація ЗС РФ не доносить до фронту, а впускає на голови цивільних людей. Попередня така подія сталась, зокрема, 29 січня — під загрозою опинились жителі сіл у Бєлгородській області — Постників та Стрілецьке. Як з'ясувалось, літак впустив ФАБ-250. 8 січня аналогічний снаряд упав у Рубіжному: тоді Леонід Пасічник заявив, що сталось "нештатне сходження".

28 грудня 2023 у ЗМІ повідомили, що російська влада переробляє некеровані фугасні авіабомби у керовані. Таким чином їхня дальність ураження зростає на 110 км, впевнені представники влади РФ. Вже 12 січня показали результат — КАБ-1500, снаряд, навантажений 675 кг тротилу.

Нагадуємо, 30 січня Міністерство оборони Великої Британії пояснило, чому російська авіація так часто впускає авіабомби на цивільні населені пункти.