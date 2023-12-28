У РФ модернізують керовані авіабомби КАБ: що змінюють окупанти

Ворог планує збільшити радіус дії керованих авіабомб до 110 км, а також зменшити їхню радіолокаційну помітність.

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Росія модернізує комплекти УМПК для перетворення некерованих авіаційних бомб в керовані. Про це повідомляє Defense Mirror.

Окупанти розробили вже чотири варіанти УМПК для таких авіабомб: ФАБ-250М-62, ФАБ-500М-54/62, РБК-500 та ФАБ-1500М54. Наразі голова "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що бомби успішно застосовуються з винищувача Су-34.

Одним з пріоритетів модернізації є розробка досконалішого планера з покращеною аеродинамічною конфігурацією. Він може отримати вертикальні стабілізатори стрілоподібного оперення, а також складне крило з композитних матеріалів. Його можуть покрити радіологлинаючими матеріалами.

УМПК на підвісці Су-34

Ефективна відбивна поверхня має зменшитись з 0,5 до 0,1 квадратного метра, що має зменшити помітність для радіолокаційних станцій в 1,7 раза. Оновлення мають дозволити збільшити дальність планування бомби до 95-110 км з нинішніх 65-70 км.

Також стверджується, що оновиться вихідний код інерціальної навігаційної системи, щоб оптимізувати траєкторію польоту під час пуску в горизонтальному польоті на дозвуковій швидкості та з розбігу на малій надзвуковій швидкості. Окрім цього чіп "Комета" отримає оновлений захист від РЕБ. Таким чином ворог хоче запускати бомби КАБ без потрапляння в зону дії Patriot.

Нагадаємо, 29 листопада в британській розвідці заявили, що РФ почала частіше використовувати касетні авіабомби РБК-500.

21 листопада ЗМІ писали, що РФ навряд могла модернізувати касетні авіабомби РБК-500 комплектом УМПК через примітивність конструкції.