Майже невидима для ППО: ЗС РФ у 2024 році отримають плануючі авіабомби "Дрель", — ЗМІ (фото)

Росіяни тричі з 2018 року запевняли, що почнуть випуск авіабомби "Дрель". Зокрема, планували цього добитись у 2023 році. Чому виробники не змогли виконати заплановане, росЗМІ не повідомляли.

Related video

У російській державній корпорації "Ростех" планують у 2024 році запустити серійне виробництво плануючих авіабомб "Дрель", наповнених касетними боєзарядами. Авіабомби майже не помітні для радарів і будуть використовуватись для ударів по бронетехніці та системах протиповітряної оборони ЗСУ на полі бою та у близькому тилу. Про російські плани щодо нової зброї розповіли на порталі росЗМІ ТАСС.

Журналісти росЗМІ отримали коментар від представника держкорпорації, який повідомив, що нова авіабомба пройшла усі необхідні випробування. Посадовець не уточнив, чи використовували її під час війни в Україні — сказав, що "інформація закрита". Запевнив, що у 2024 році "заплановано виготовлення першої серійної партії авіабомб "Дрель".

Важливо

У ракетах, БПЛА, танках, "Торнадо": західні чипи без проблем надходять до РФ, — Генштаб (відео)

Зі слів співрозмовника ТАСС, ім'я якого не вказали, інженери корпорації продовжують вдосконалювати винахід — допрацьовують "деякі бойові частини". Інших деталей щодо потужності виробництва і коли саме ЗС РФ отримає першу партію авіабомб у росЗМІ не повідомили.

Зброя РФ — деталі конструкції авіабомби "Дрель"

Зазначимо, "Дрель" — плануюча касетна авіабомба, розробку якої почали у РФ ще у 2016 році. До процесу розробки причетний НПО "Базальт" (концерн "Техмаш"), — про це написали на порталі "Российское оружие". Вказується, що пристрій ще у 2018 році пройшов усі необхідні випробування і був готовий до серійного випуску. Аналогічне повідомлення було у 2021 та у 2023 році, ішлося у статтях росЗМІ.

Плануюча авіабомба "Дрель" має довжину 3,1 м і діаметр 45 см і містить 15 касетних боєзарядів, які здатні самостійно прицілюватись. Запускається з літака Су-57 на висоті стратосфери — 14 км, і до 100 метрів над землею. Відстань, з якої робиться запуск — до 30 км.

Агентство "Интерфакс" зазначило, що авіабомба керується російською системою ГЛОНАСС і працює за межами дії сил ППО. Касетні боєзаряди оснащені радарами та інфрачервоними сенсорами, за допомогою яких наводяться на ціль. Розробники запевняють, що снаряди "малопомітні для радарів" і можуть бути використані для ударів по бронетехніці, радіолокаційним станціям, засобах ППО.

У мережі не відшукались відео, на яких можна було б побачити ілюстрацію пусків авіабомби "Дрель". Поки що є лише світлини від росЗМІ, на яких можна побачити зовнішню конструкцію нової зброї, яку росіяни можуть отримати у 2024 році.

Авіабомба "Дрель" для ЗС РФ Авіабомба "Дрель" - як виглядає Авіабомба "Дрель" - розробка РФ

Зазначимо, у статті головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного вказується, що Україна може здобути успіх у війні з РФ, якщо зможе здійснити "технологічний прорив". Тим часом у США майже пів року не можуть дійти згоди щодо виділення пакета допомоги розміром 61 млрд дол. — рішення може бути прийняте у січні-лютому 2024 року, раніше повідомляли ЗМІ.

Нагадуємо, 9 січня представники військової адміністрації Дніпропетровщини повідомили про використання росіянами дронів-камікадзе з приладами нічного бачення — подібні пристрої ЗС РФ мали на лінії фронту з осені 2023 року. Українські військові у січні заявили, що отримали партію БПЛА з аналогічними можливостями.