В ракетах, БПЛА, танках, "Торнадо": західні чіпи без проблем надходять до РФ, — Генштаб (відео)

На компонентах з уцілілих частин зброї РФ не написано, які саме фірми продали їх у Росію, наголосив представник Генштабу Андрій Рудик. Однак на них добре видно назви західних компаній-виробників, чия продукція оминула санкції.

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9 грудня представник центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудик детально розповів про те, які компоненти відшукуються всередині російської зброї. З його слів, мікросхеми західного виробництва є всередині ракет Х-101, дронів "Шахед" та "Орлан", танків "Прорив", РСЗВ "Торнадо". Про те, наскільки глибокого не діють санкції проти РФ, фахівець з електроніки розповів у ефірі порталу "Ми — Україна".

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Андрій Рудик приніс на ефір кілька компонентів, знятих з російської зброї. Зокрема, показав мікросхеми електронно-обчислювальної машини дрона-камікадзе, електронні компоненти розвідувального БПЛА, друковану плату, яку зняли з російської ракети Х-101, навігаційний блок для артилерії, пристрій для захисту та шифрування інформації

Фахівець наголосив, що у ракетах Х-101, якими РФ б'є по українській інфраструктурі, немає жодного російського компонента, крім друкованої плати — тобто пластини, на якій розміщуються мікросхеми. Один з чіпів призначений для того, що проводити спеціальні обчислення і звіряти координати — чи ракета не збилась з курсу і чи летить точно в ціль. Завдяки цьому елементу, купленому у західній компанії, снаряд влучає в об'єкт, який обрали росіяни.

Між тим Кремль часто запевняє, що використовує власні складники для виробництва зброї. Але це не так, заперечив Рудик

"Не лише у російських ракетах, а й в безпілотниках, те, що стосується електроніки та високих технологій, все є іноземного походження. Тобто іноземні комплектуючі", — пролунало у ефірі порталу.

РФ використовує західні складові частини і в техніці, яку почали створювати за часів СРСР — наприклад, на танках Т-90М "Прорив" стоять тепловізійні пристрої та оптика. Також — у так званих "розумних" мінах, в ракетах "Кинджал", "Калібр" тощо.

Втім, фахівець зауважив, що росіяни замінюють деякі деталі значно гіршими компонентами. На його думку, це свідчить про те, що інколи санкції ефективні, бо РФ стало складніше діставати щось нове.

"Очевидно, що ситуація у росіян погіршується. Санкції діють", — сказав він. Також наголосив, що по мікросхемі можна побачити серійний номер, рік виробництва, компанію виробника. Але, на жаль, на ній не написано, яка саме компанія продала компоненти, які потім опинились в Росії.

Зброя РФ — деталі

Зазначимо, 1 грудня у ЗМІ опублікували розслідування щодо масштабу виробництва дронів різного типу в Росії. Розслідувачі з'ясували, що 90% цих пристроїв — це FPV-дрони. Протягом кількох місяців продуктивність кожного виробника в середньому досягне рівня 25 тис. штук. Це означає, що сумарно щомісяця ЗС РФ можуть отримувати по більш як 1 млн дронів для війни в Україні.

Натомість в Україні виробництво безпілотників відстає від російського ушестеро, написало видання Forbes. Поки що ЗСУ отримують близько 50 тис. БПЛА різного типу: щоб збільшити їхню кількість, потрібно відшукати сотні робочих рук.

Нагадуємо, 8 грудня Німеччина передала Україні безпілотники, які мають захист від російських систем РЕБ. Тим часом Міноборони України підготували список необхідної зброї, яку потрібно було б отримати для успішних бойових дій. Орієнтовна вартість цього списку — близько 60 млрд дол.