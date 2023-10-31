ВС РФ начали применять новые умные бомбы с "лазерным и спутниковым наведением", — ISW

По данным американских аналитиков, за счет технологических возможностей новых боеприпасов отклонение от цели составляет только 5 метров. Тогда как у обычных авиабомб радиус поражения — 50 метров.

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Российские войска обстреливают украинские города дронами Shahed 131/136, ракетами Х-59, "Калибр", "Искандер", "Кинжал" и др. В довесок к этому они уже начали использовать несколько новых "умных" барражирующих бомб — ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 31 октября.

Американские аналитики отмечают, что у этих боеприпасов якобы есть "лазерное и спутниковое наведение", из-за чего отклонение от цели составляет лишь 5 метров, если сравнивать с обычными авиабомбами с радиусом поражения 50 метров.

Фото: Вики

Информацией об относительно новых боеприпасах ВС РФ поделился провоенный российский источник. Отмечается, что дальность поражения таким боеприпасом составляет 200 км.

Умные бомбы ФАБ-250: характеристики

Умные бомбы ФАБ-250: характеристики

Утверждается, что ФАБ-250 обладают следующими техническими характеристиками:

вес — 250 кг;

вес самой взрывчатки — 99 кг;

радиус поражения — 120 м;

боеприпасы направлены на уничтожение живой силы, техники и легких оборонительных укреплений.

Умные бомбы ФАБ-500: характеристики

вес бомбы ФАБ-500 — 500 кг;

вес взрывчатки — 150 кг;

радиус поражения — 250 м;

ФАБ-500 применяются для разрушения штабов, складов, а также бетонных и железобетонных конструкций.

Умные бомбы ФАБ-1500: характеристики

вес бомбы ФАБ-1500 — 1550 кг;

вес самой взрывчатки — 675 кг;

радиус поражения — 500 м;

бомбы ФАБ-1500 могут разрушать подземные бункеры глубиной до 20 м и пробивать железобетонные перекрытия толщиной до 3 м.

Российский источник заявляет, что новыми барражирующими бомбами российские войска могут вооружить свои истребители Су-34, Су-30 и Су-35.

Напомним, что ВСУ вновь продвинулись возле Бахмута. Силы обороны Украины продвинулись на северо-восток от населенного пункта Курдюмовка, в 10 км от Бахмута, сообщается в сводке ISW от 30 октября.

Также сообщалось, что американские аналитики объяснили, что представляют собой "мясные штурмы" российских войск, в которые бросают заключенных.