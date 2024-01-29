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Російські літаки упустили дві авіабомби ФАБ-250 на села в Бєлгородській області: подробиці

Авіабомба ФАБ-250, авіабомба, ФАБ-250
Ілюстративне фото: авіабомба ФАБ-250

У Бєлгородській області було виявлено дві авіабомби ФАБ-250 — у хуторі Постників Корочанського району та в селі Стрілецьке, розповіли російські журналісти.

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Літаки Повітряно-космічних сил Російської Федерації упустили дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області. Про це повідомило видання ASTRA з посиланням на джерела.

"Російські літаки упустили ще 2 авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області", — йдеться у повідомленні.

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27 січня у хуторі Постників Корочанського району була виявлена авіабомба ФАБ-250. Натомість місцевих жителів вирішили не евакуювати. Того ж дня таку саму авіабомбу знайшли на вулиці Лісовій в селі Стрілецьке Бєлгородського району. В результаті було евакуйовано близько 150 жителів, що живуть в радіусі 500 метрів від місця падіння ФАБ-250.

Село Стрілецьке на карті Fullscreen

За даними російських журналістів, у результаті падіння боєприпасів ніхто з людей не постраждав.

"Обидві авіабомби знешкодили наступного дня", — додали в ASTRA.

Публікація ASTRA Fullscreen

28 січня у місцевому Telegram-каналі повідомили, що в селі Стрілецьке відбулася евакуація людей через боєприпас, що не розірвався.

"У Стрілецькому на деяких вулицях евакуювали жителів, бо знайшли боєприпас, що не розірвався", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, місцевим жителям пропонували виїхати не менше ніж на 500 метрів від місця, де перебував боєприпас.

Публікація Telegram-канал Fullscreen

Додамо, що на момент виходу публікації місцева влада не прокоментувала подію.

Нагадаємо, 29 січня у Міноборони РФ повідомили, що дрони атакували Російську Федерацію. ППО нібито збила безпілотник над Брянською областю.

24 січня голова Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що українська зброя здатна проникнути глибоко в тил території РФ.