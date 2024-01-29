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Военный Фокус Российско-украинская война

Российские самолеты уронили две авиабомбы ФАБ-250 на села в Белгородской области: подробности

Авиабомба ФАБ-250, авиабомба, ФАБ-250
Иллюстративное фото: авиабомба ФАБ-250

В Белгородской области были обнаружены две авиабомбы ФАБ-250 — в хуторе Постников Корочанского района и в селе Стрелковое, рассказали российские журналисты.

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Самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации уронили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области. Об этом сообщило издание ASTRA со ссылкой на источники.

"Российские самолеты уронили еще 2 авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области", — говорится в сообщении.

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27 января в хуторе Постников Корочанского района была обнаружена авиабомба ФАБ-250. При этом местных жителей решили не эвакуировать. В тот же день такую же авиабомбу нашли на улице Лесной в селе Стрелковое Белгородского района. В результате было эвакуировано около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения ФАБ-250.

Село Стрелковое на карте Fullscreen

По данным российских журналистов, в результате падения боеприпасов никто из людей не пострадал.

"Обе авиабомбы обезвредили на следующий день", — добавили в ASTRA.

Публикация ASTRA Fullscreen

28 января в местном Telegram-канале сообщили, что в селе Стрелковое состоялась эвакуация людей из-за неразорвавшегося боеприпаса.

"В Стрелковом на некоторых улицах эвакуировали жителей, потому что нашли неразорвавшийся боеприпас", — говорится в сообщении.

Кроме этого, местным жителям предлагали выехать не менее чем на 500 метров от места, где находился боеприпас.

Публикация Telegram-канал Fullscreen

Добавим, что на момент выхода публикации местные власти не прокомментировали событие.

Напомним, 29 января в Минобороны РФ сообщили, что дроны атаковали Российскую Федерацию. ПВО якобы сбила беспилотник над Брянской областью.

24 января глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинское оружие способно проникнуть глубоко в тыл территории РФ.