Российские самолеты уронили две авиабомбы ФАБ-250 на села в Белгородской области: подробности

В Белгородской области были обнаружены две авиабомбы ФАБ-250 — в хуторе Постников Корочанского района и в селе Стрелковое, рассказали российские журналисты.

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Самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации уронили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области. Об этом сообщило издание ASTRA со ссылкой на источники.

"Российские самолеты уронили еще 2 авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области", — говорится в сообщении.

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27 января в хуторе Постников Корочанского района была обнаружена авиабомба ФАБ-250. При этом местных жителей решили не эвакуировать. В тот же день такую же авиабомбу нашли на улице Лесной в селе Стрелковое Белгородского района. В результате было эвакуировано около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения ФАБ-250.

По данным российских журналистов, в результате падения боеприпасов никто из людей не пострадал.

"Обе авиабомбы обезвредили на следующий день", — добавили в ASTRA.

28 января в местном Telegram-канале сообщили, что в селе Стрелковое состоялась эвакуация людей из-за неразорвавшегося боеприпаса.

"В Стрелковом на некоторых улицах эвакуировали жителей, потому что нашли неразорвавшийся боеприпас", — говорится в сообщении.

Кроме этого, местным жителям предлагали выехать не менее чем на 500 метров от места, где находился боеприпас.

Добавим, что на момент выхода публикации местные власти не прокомментировали событие.

Напомним, 29 января в Минобороны РФ сообщили, что дроны атаковали Российскую Федерацию. ПВО якобы сбила беспилотник над Брянской областью.

24 января глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинское оружие способно проникнуть глубоко в тыл территории РФ.