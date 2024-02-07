Масований обстріл України: у Києві частковий блекаут та пожежі у житлових будинках

У столиці є двоє постраждалих та зникло світло у частини мешканців міста. У Миколаєві залишилися без дахів приблизно 20 будинків, є поранені.

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Вночі ЗС РФ атакували Україну "Шахедами", а зранку запустили ракети. Вибухи пролунали у кількох областях, зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру. Фокус зібрав усе, що відомо про удари по містах та регіонах.

Обстріл України 7 лютого — Київ

О 6:59 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у місті. Він зазначив, що працює ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Кореспондент Фокусу передає, що приблизно о 7:41 у столиці пролунав ще один гучний вибух. Кличко підтвердив це та закликав не залишати укриттів.

Згодом міський голова проінформував, що після вибуху викликали "швидку" у Дніпровський район. Приблизно о 8:00, як передав кореспондент Фокусу, прогриміла ще одна серія вибухів.

Кличко заявив, що внаслідок обстрілу уламками ракети були пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі залишилась без світла.

Також мер передав, що одному постраждалому у Дніпровському районі надали медичну допомогу на місці. У Голосіївський район виїхали пожежники. Попередньо, там спалахнула будівля.

Згодом Кличко уточнив, що, за попередніми даними, горить багатоквартирний будинок. Водночас кількість постраждалих у Дніпровському районі столиці зросла до двох осіб.

"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці. Звернень до медиків наразі не надходило", — написав пізніше міський голова.

О 8:30 стало відомо, що внаслідок обстрілу у Києві пошкоджена магістраль теплопостачання на лівому березі. Мер пообіцяв, що спеціалісти невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

Обстріл України 7 лютого — Харків

По Харківській області, за даними ОВА, було щонайменше чотири удари. У самому Харкові були влучання у Слобідському районі Харкова.

"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину — без постраждалих", — написав керівник адміністрації Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що є інформація про влучання у районі нежитлових обʼєктів.

Обстріл України 7 лютого: Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зранку проінформував, що вночі в регіоні збили три дрони типу Shahed-136/131. Вранці ЗС РФ атакували Миколаїв "Шахедами" та ракетами повітряного базування.

Внаслідок ударів сталися займання на ділянці підземного газопроводу та території інфраструктурного об’єкта.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пошкоджені житлові будинки, і приблизно 20 з них залишились без дахів. У Миколаєві є поранені, одна людина була госпіталізована, іншим надали допомогу на місці.

"Пошкодження газових і водопровідних мереж — комунальники вже ліквідовують", — зазначив Сєнкевич.

Він додав, що також на місця пошкоджень внаслідок атаки виїхали будівельні бригади.

Обстріл України 7 лютого — інші регіони

Голова Львівської ОВА Максим Козицький о 7:32 заявив про вибухи у Дрогобичі. Також він попереджав про маневрування крилатих ракет між Львівською, Тернопільською та Івано-Франківською областями.

Кореспонденти "Суспільного" інформували про вибухи на Черкащині.

Нагадаємо, про перші безпілотники в українському повітряному просторі у Повітряних силах заявили ще о 22:42 6 лютого.

У США заявили, що ЗС РФ вже щонайменше 9 разів атакувала Україну ракетами, які отримала від Північної Кореї.