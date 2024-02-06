Золотые дроны. Хакеры узнали, как и за сколько Россия купила 6000 "Шахедов" у Ирана

Иранцы требовали 375 тысяч долларов за "Шахед", но россияне уговорили их сбросить цену почти вдвое за большую партию. Себестоимость одного БПЛА вышла 48,8 тысячи долларов. Часть этих денег Иран получил золотом.

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Хакеры из группы Prana Network добрались до почтовых серверов иранской компании IRGC Sahara Thunder. Они выложили в сеть данные о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для России.

4 февраля группа PRANA Network объявила об успешном взломе серверов подставной фирмы Sahara Thunder иранского Корпуса стражей исламской революции. Компания ответственна за поставки России оружия из Ирана. Среди прочего, файлы содержат данные о переговорах сторон с указанием количества и стоимости ударных беспилотников.

Обнародованные документы не содержат названия БПЛА — вместо него фигурирует код "моторная лодка типа Dolphin 632". По данным на 2022 год, Россия намеревалась выпустить на своих мощностях по лицензии 6000 иранских беспилотников в течение 2,5 лет.

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Иранцы предложили начальную стоимость беспилотников 23 млн рублей за штуку (375 тысяч долларов). Одна в ходе переговоров россиянам удалось договориться о стоимости 12 млн рублей (193 тысяч долларов) за единицу в составе партии из 6000 дронов или 18 млн рублей (290 тысяч долларов) за единицу в партии из 2000 штук.

Общая стоимость контракта, который включает производство, технологии и оборудование, 6000 БПЛА, программное обеспечение, составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов). После передачи технологии Россия запланировала масштабирование производства до 10 000 тысяч дронов в год.

По расчетам на 2023 год себестоимость производства одного Shahed-136 в России, при условии минимизации иранских поставок, составляет 4,4 млн рублей, или 48,8 тысячи долларов — однако это лишь прогноз. Конечная стоимость передачи заказчику составляет 14,9 млн рублей (165,5 тысяч долларов). Возможно, разница объясняется лицензионными выплатами, инвестициями в производство и другими дополнительными затратами.

Вероятный расчет по Shahed

Россия рассчитывалась с Ираном золотом, по крайней мере частично. Компания "Алабуга Машинеры" в феврале 2023 года передала Sahara Thunder 2 067 795 граммов золота в слитках.

Между тем на выставке World Defense Show 2024 представляет беспилотники, похожие на Shahed-236 и Shahed-238 как собственную разработку. Россияне декларируют для беспилотников функции поиска и обезвреживания других дронов.