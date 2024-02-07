Масований обстріл Києва: Зеленський розповів, як Україна відповість на удари ЗС РФ (відео)

Цього року Україна повинна не лише максимально посилити повітряний щит і далекобійні можливості, але й завдати максимальних системних втрат Росії.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на удари Збройних сил Російської Федерації по мирних містах вранці 7 лютого. Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

"У Києві ще до вечора тривав розбір завалів після російського ранкового удару. Житловий будинок. Десятки постраждалих, чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Миколаїв, Харків, Львівська область, Дніпровщина, Хмельниччина, Київщина, Херсонщина — у цих регіонах є постраждалі, є пошкодження", — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Україна відповість РФ на кожну застосовану ракету та безпілотник. Він наголосив, що завдання на цей рік — не лише максимально посилити український повітряний щит і далекобійні можливості, але й завдати максимальних системних втрат ворогу. Йдеться про заморожені російські активи РФ та осіб, що з нею пов'язані.

Президент вважає, що все повинно бути конфісковане і працювати на захист від терору.

"Це справедливо — відповідати терористу. Справедливо знищувати терористів. І справедливо змусити державу-терориста платити за те, що вона робить", — зауважив Зеленський.

Він додав, що Україна максимально енергійно працює з партнерами, аби рішення його російських активів було прийняте якнайшвидше.

ЗС РФ атакували Україну 7 лютого: що відомо

Збройні сили Російської Федерації обстріляли мирні міста України за допомогою ракет та безпілотників. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Миколаєві та на Львівщині. Під час обстрілів Києва ворог міг застосувати протикорабельну ракету "Циркон". Аналітики Defense Express вважають, що її перехопила українська ППО.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що фахівці досліджують уламки ракет, аби визначити тип ракет, якими окупанти атакували мирні міста.