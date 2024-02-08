Гонка інновацій: в ISW розповіли, що означають удари ЗС РФ по Україні вранці 7 лютого

За словами аналітиків, Росія експериментує з масовими ударами, щоб досягти максимально бажаного ефекту. Україна продовжує адаптуватися до нових умов.

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Ракетні удари Росії по Україні 7 лютого свідчать про те, що ЗСУ і ЗС РФ перебувають у перегонах інновацій у наступі, обороні та адаптації в повітрі. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У звіті від 7 лютого йдеться, що під час ранкової ракетної атаки ЗСУ змогли збити більшу частину крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників Shahed. Це може свідчити про те, що російські війська спробували відволікти цими засобами українську ППО.

Водночас експерти зауважили, що ЗСУ не збили ракети Х-22, "Іскандер-М" або С-300.

"Російські сили, можливо, спеціально розробили цей ударний пакет, щоб відвернути українську ППО за допомогою комбінації Х-101 і Shahed з наміром допомогти іншим ракетам дійти до намічених цілей", — ідеться у звіті.

Крім того, за словами аналітиків, заслуговують на увагу повідомлення про удар ракетою "Циркон". Таку зброю зазвичай запускають із кораблів по суднах або берегових цілях. Передбачається, що росіянам довелося адаптувати ці ракети, щоб вони вражали об'єкти в глибині суші.

"Крім того, російські сили, судячи з усього, інтегрували у свої ударні комплекси північнокорейські ракети, які українським силам, можливо, було важче виявити і збити", — зазначили аналітики.

У ISW також заявили, що Росія експериментує з масовими ударами, щоб досягти максимально бажаного ефекту. Україна продовжує адаптуватися до нових умов.

Нагадаємо, що ЗС РФ обстріляли мирні міста України за допомогою ракет і безпілотників. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Миколаєві та на Львівщині. Під час обстрілів Києва ворог міг застосувати протикорабельну ракету "Циркон". Аналітики Defense Express вважають, що її перехопила українська ППО.