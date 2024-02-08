"Все, как в Бахмуте": как FPV и пехота РФ наступают на Часов Яр, где еще остаются гражданские (видео)

От окраины города, куда чаще всего прилетают FPV, до позиций ВС РФ возле оккупированного Бахмута — менее четырех километров. Оккупанты стремятся пройти их практически по прямой.

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В городе Часов Яр Донецкой области дроны россиян постоянно атакуют город. От их позиций до населенного пункта всего 4 километра. Впрочем, в городе все еще остаются гражданские. Как они выживают, рассказывает "Украинская правда".

"Дрон!" Это слово в нескольких километрах от позиций российской армии звучит как худшая и одновременно лучшая на свете предупредительная команда. Худшая — потому что с высокой вероятностью сейчас будет сильный взрыв и, возможно, даже ранения. Лучшая — потому что есть еще несколько секунд, чтобы найти укрытие", — пишет УП.

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Российские дроны постоянно кружат над городом. Иногда они намеренно попадают в волонтерские авто, которые доставляют гуманитарную помощь.

От окраины города, куда чаще всего прилетают FPV, до позиций ВС РФ возле оккупированного Бахмута — менее четырех километров. Оккупанты стремятся пройти их практически по прямой, двигаясь от захваченного Хромового и частично захваченной Богдановки с северного фланга Бахмутского направления.

В течение всего 2023-го года армия РФ постоянно обстреливала Часов Яр. Там перебиты все коммуникации, уничтожен дом культуры и все админздания, изуродован каждый третий дом в городе. В начале 2024-го россияне взялись добивать Часов Яр. Они охотятся на его жителей и украинских защитников.

Больше всего достается району, который называется "Восточный", или "Канал". Он отделен от основной части города каналом "Северский Донец — Донбасс" и расположен ближе всего к Бахмуту.

Сейчас местные называют канал микрорайоном, где все "как в Бахмуте". Здесь почерневшие от пожаров многоэтажки, остатки FPV-дронов, безымянные гражданские могилы во дворах во дворах.

Из 19 тысяч довоенного населения в Часовом Яру осталось меньше тысячи человек. В микрорайоне Канал — всего три человека.

Оборону города, в частности, держит 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр". Бойцы подразделения делают это в условиях тотального нашествия российских FPV-дронов.

Напомним, что эксперт Александр Коваленко рассказал, как будут развиваться события в Авдеевке следующие 2 недели. Оккупанты дальше планируют пойти на Часов Яр.

7 февраля сообщалось, что в Авдеевке Донецкой области последние дни российские оккупанты имеют продвижение с севера города, поэтому ситуация для Сил обороны усложнилась.