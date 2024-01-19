Войска РФ сосредотачивают усилия для оккупации агломерации Славянск-Краматорск, — полковник ВСУ (видео)

Оккупационные подразделения стремятся взять под контроль Часов Яр, поскольку именно этот населенный пункт является "ключом" от украинской обороны в районе Краматорска и Славянска.

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Российские войска стремятся захватить военную агломерацию Славянск — Краматорск, поэтому сосредотачивают соответствующие усилия для реализации своих замыслов. Полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Еспресо" сообщил подробности.

Он отметил, что оккупанты и в дальнейшем стремятся реализовать свою стратегию, в которой полная оккупация Донецкой и Луганской областей это основное. Под контролем украинской армии до сих пор остается небольшая часть Луганской области. Значительная территория Донецкой области также контролируется ВСУ.

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"Враг будет сосредотачивать свои усилия для того, чтобы взять под контроль военную агломерацию Славянск — Краматорск", — пояснил он.

Полковник ВСУ добавил, что вблизи Бахмута происходит активизация боевых действий. Оккупационные подразделения стремятся взять под контроль Часов Яр. Именно этот населенный пункт и является ключом от нашей обороны в районе Краматорска и Славянска.

Враг будет пытаться, как считает эксперт, срезать Угледарский выступ. Такие действия позволят двинуться в направлении Краматорска и Славянска через Константиновку.

"Мы и видим серьезную активизацию вражеских войск на Лиманском направлении", — добавил военный.

Напомним, 18 января Александр Штупун, представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, заявил, что в районе Авдеевки российские оккупанты чаще применяет бронетехнику. Враг активизировал усилия в этом направлении. БМП и БТР часто высаживают пехоту и сами пытаются быстро убежать. Спикер добавил, что российская авиация так не прекращает наносить удары. Почти неделю ежесуточное количество не опускается ниже 40.