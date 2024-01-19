80 тысяч россиян под Бахмутом: какие города, кроме Часового Яра, планируют штурмовать ВС РФ

Российские военные стягивают ресурсы на Бахмутском направлении для будущих атак. Экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев не исключает, что оккупанты могут атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию одновременно с трех направлений.

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Вооруженные силы Российской Федерации усилили свою группировку на Бахмутском направлении. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Российские военные атакуют в районе Веселого, Спорного, Хромового на Бахмутском направлении. Также позиционные бои продолжаются возле Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

По словам аналитика немецкого издания BILD Юлиана Рёпке, россияне штурмуют позиции к западу от Бахмута в нескольких километрах от Часового Яра с помощью большого количества танков и бронемашин. Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников на днях отметил, что ВС РФ атаковал преимущественно пехотой, а не техникой.

"У них ключевое направление — это Часов Яр, они будут продолжать давить. Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодня она составляет примерно 80 000 личного состава", — сказал он.

Калашников отметил, что враг перебросил силы своего "добровольческого" штурмового корпуса на это направление. Бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев убежден, что враг стягивает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию одновременно с трех направлений — Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ. Также он отметил, что сложно сказать, хватит ли противнику ресурсов, однако за последние несколько дней ВС РФ значительно усилили авиаудары.

"Если он (враг, — ред.) будет иметь критическое преимущество, то ситуация может измениться коренным образом. Да и все-таки есть продвижение на юг и на север от Бахмута. То есть с тех позиций, которые были заняты в ходе летней кампании, мы вынуждены отходить", — сказал Владислав Селезнев.

По его словам, главной причиной этого может быть недостаток артиллерийских снарядов, ведь враг по всему фронту может отстреливать до десяти тысяч снарядов в сутки, а украинские военные только две тысячи.

Зато руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сомневается, что россияне ударят по Часовому Яру всей 80-тысячной группировкой. Он считает, что наибольшие усилия противник сосредоточит на Авдеевском, Марьинском и Лимано-Купянском направлениях.

"Даже статистика показывает, что по количеству обстрелов и боевых столкновений они (россияне, — ред.) в лидерах. На Бахмутском отрезке будут атаковать, но точно не всеми силами", — добавил Мусиенко.

Напомним, 17 января сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич сообщил, что российские военные активизировались на Бахмутском направлении. Враг пытается вернуть утраченные позиции.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 16 января рассказали, что россияне достигли незначительных успехов возле Бахмута Донецкой области. В частности, враг продвинулся на север от Клещиевки.