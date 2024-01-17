ВС РФ перешли в новое наступление под Бахмутом и Авдеевкой, — аналитик BILD карта)

Последние несколько недель российские войска не проводили наступательных действий на востоке Украины. Оккупанты дошли до оборонительной линии ВСУ вблизи авдеевского карьера.

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Российские оккупационные войска перешли в новое наступление под Авдеевкой и Бахмутом в Донецкой области. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Эксперт BILD Юлиан Рёпке сообщает, что последние несколько недель российские войска не проводили наступательных действий на востоке Украины, но сейчас снова пытаются атаковать.

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Накануне под покровом метели колонна российских танков и БМП наступала на Авдеевку с северо-востока из-под Красногоровки. Они дошли до оборонительной линии ВСУ вблизи Авдеевского карьера.

Карта боевых действий

Как отметил эксперт, чем закончился бой, пока неизвестно, но ранее ВС РФ пытались взять Авдеевку с севера, юго-запада и юго-востока. Они вплотную приблизились к оборонительным позициям ВСУ.

Недавняя атака с северо-востока стала "относительно новым" направлением штурма.

"Под Бахмутом ВС РФ используют разрушенный город как исходную точку для продвижения на запад на позиции ВСУ. На днях в наступление там перешли российские танки и БМП. Несмотря на несколько уровней противодронной защиты, российскую бронетехнику уничтожили украинские беспилотники-камикадзе, атака была отбита", — пишет BILD.

Напомним, что ССО эффектно уничтожили штурмовую группу ВС РФ, которая выдвинулась ночью для штурма позиций Сил обороны Украины на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой россияне пошли на прорыв колонной техники. Оккупанты пытались прорваться в город. Бойцы Сил обороны отражали вражеский штурм Bradley и FPV-дронами.