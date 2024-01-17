ЗС РФ перейшли в новий наступ під Бахмутом і Авдіївкою, — аналітик BILD (карта)

Останні кілька тижнів російські війська не проводили наступальних дій на сході України. Окупанти дійшли до оборонної лінії ЗСУ поблизу авдіївського кар'єру.

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Російські окупаційні війська перейшли в новий наступ під Авдіївкою та Бахмутом на Донеччині. Про це пише німецьке видання BILD.

Експерт BILD Юліан Рьопке повідомляє, що останні кілька тижнів російські війська не проводили наступальних дій на сході України, але зараз знову намагаються атакувати.

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Напередодні під покровом хуртовини колона російських танків та БМП наступала на Авдіївку з північного сходу з-під Красногорівки. Вони дійшли до оборонної лінії ЗСУ поблизу Авдіївського кар'єру.

Карта бойових дій

Як зазначив експерт, чим закінчився бій, наразі невідомо, але раніше ЗС РФ намагалися взяти Авдіївку з півночі, південного-заходу та південного сходу. Вони впритул наблизилися до оборонних позицій ЗСУ.

Нещодавня атака з північного сходу стала "щодо новим" напрямком штурму.

"Під Бахмутом ЗС РФ використовують зруйноване місто як вихідну точку для просування на захід на позиції ЗСУ. Днями в наступ там перейшли російські танки та БМП. Попри кілька рівнів протидронного захисту, російську бронетехніку знищили українські безпілотники-камікадзе, атака була відбита", — пише BILD.

Нагадаємо, що ССО ефектно знищили штурмову групу ЗС РФ, яка висунулася вночі для штурму позицій Сил оборони України на Авдіївському напрямку.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою росіяни пішли на прорив колоною техніки. Окупанти намагалися прорватися у місто. Бійці Сил оборони відбивали ворожий штурм Bradley та FPV-дронами.