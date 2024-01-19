80 тисяч росіян під Бахмутом: які міста, крім Часового Яру, планують штурмувати ЗС РФ

Російські військові стягують ресурси на Бахмутському напрямку для майбутніх атак. Ексречник Генштабу Владислав Селезньов не виключає, що окупанти можуть атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію одночасно з трьох напрямків.

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Збройні сили Російської Федерації посилили своє угрупування на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Російські військові атакують в районі Веселого, Спірного, Хромового на Бахмутському напрямку. Також позиційні бої тривають біля Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки.

Зі слів аналітика німецького видання BILD Юліана Рьопке, росіяни штурмують позиції на захід від Бахмута за кілька кілометрів від Часового Яру за допомогою великої кількості танків і бронемашин. Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников днями зауважив, що ЗС РФ атакував переважно піхотою, а не технікою.

"У них ключовий напрямок — це Часів Яр, вони продовжуватимуть тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили своє угруповання. На сьогодні воно становить приблизно 80 000 особового складу", — сказав він.

Калашников наголосив, що ворог перекинув сили свого "добровольчого" штурмового корпусу на цей напрямок. Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов переконаний, що ворог стягує ресурси, аби в майбутньому атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію одночасно з трьох напрямків — Часів Яр, Лиман і Вугледарський виступ. Також він зазначив, що складно сказати, чи вистачить противнику ресурсів, проте за останні кілька днів ЗС РФ значно посилили авіаудари.

"Якщо він (ворог, — ред.) матиме критичну перевагу, то ситуація може змінитися докорінно. Та й все-таки є просування на південь і на північ від Бахмута. Тобто з тих позицій, які були зайняті в ході літньої кампанії, ми змушені відходити", — сказав Владислав Селезньов.

З його слів, головною причиною цього може бути нестача артилерійських снарядів, адже ворог по всьому фронті може відстрілювати до десяти тисяч снарядів на добу, а українські військові лише дві тисячі.

Натомість керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сумнівається, що росіяни вдарять по Часовому Яру усім 80-тисячним угрупуванням. Він вважає, що найбільші зусилля противник зосередить на Авдіївському, Мар'їнському й Лимано-Куп'янському напрямах.

"Навіть статистика показує, що за кількістю обстрілів і бойових зіткнень вони (росіяни, — ред.) в лідерах. На Бахмутському відтинку будуть атакувати, але точно не всіма силами", — додав Мусієнко.

Нагадаємо, 17 січня сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич повідомив, що російські військові активізувалися на Бахмутському напрямку. Ворог намагається повернути втрачені позиції.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 16 січня розповіли, що росіяни досягли незначних успіхів біля Бахмута Донецької області. Зокрема, ворог просунувся на північ від Кліщіївки.