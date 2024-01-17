ЗС РФ активізувалися біля Бахмута: ЗСУ оцінили ситуацію на фронті

Українські військові міцно тримають лінію оборони на Бахмутському напрямку. Ворог намагався тиснути на одну з бригад ЗСУ, проте зазнав втрат, розповів сержант РУБпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

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Збройні сили Російської Федерації активізувалися на Бахмутському напрямку. Про це повідомив сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич в ефірі "Еспресо" 17 січня.

Він зазначив, що на півдні від Бахмута Донецької області вже тривалий час працює 92-а ОШБр. Зокрема, їхньою смугою відповідальності є район Кліщіївки та Андріївки.

"Ворог щодня продовжує здійснювати ударно-штурмові дії, намагаючись повернути втрачені ще восени позиції, але ніяких територіально-тактичних успіхів не має", — сказав Олесь Маляревич.

Він наголосив, що на цій ділянці українські бійці міцно тримають лінію оборони.

Також з його слів, російські військові тиснули на сусідню українську бригаду, позиції якої розміщені зліва від 92-ї ОШБр. У результаті штурмовики прийшли на допомогу своїм побратимам. Позавчора, 15 січня, відбувся бій, у результаті чого лише підрозділ 92-ї бригади знищив дев'ять одиниць російської військової техніки.

Нагадаємо, 9 січня сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич заявив, що в районі Бахмута Донецької області російські військові продовжували активні дії, аби повернути втрачені позиції. Ворог не має жодних тактичних і територіальних успіхів.

11 січня доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов розповів, що в районі Кліщіївки окупанти впритул наблизилися до позицій ЗСУ, в результаті чого довелося вести бій з ворогом в окопах.