"Роблять ставку на БПЛА": боєць 92-ї ОШБр розповів про нову тактику ЗС РФ біля Бахмута
За словами Олеся Маляревича, противник усе ще намагається штурмувати українські позиції та збирає резерви. Сили оборони готові та ламають плани окупантів.
Російські окупанти продовжують активні дії в районі Бахмута Донецької області. Вони бажають повернути втрачені позиції, але Сили оборони не дають їм цього зробити. Про це заявив сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич у коментарі "Еспресо.TV" 9 січня.
За його словами, 92-га ОШБр тривалий час працює на південному напрямку Бахмута і перебуває в активній обороні. ЗС РФ намагаються активно просуватися вперед, однак жодного результату їм це не дає.
"Наразі жодних тактичних і територіальних успіхів ворог не має. Сили оборони роблять усе необхідне для того, щоб росіяни не просунулися. Штурми відбуваються постійно, ворог намагається повернути втрачені позиції", — заявив Олесь Маляревич.
Окремо військовослужбовець додав, що противник не збирається здаватися, адже накопичив у районі Бахмута достатньо сил і засобів, щоб продовжити штурмувати позиції українських захисників на цьому напрямку.
ЗС РФ регулярно отримують підкріплення, а також активно розвивають дроновий компонент, якими й атакують далі.
"Противник намагається змінювати тактику, більше застосовуючи дронів. Тобто, якщо раніше попереду була піхота і техніка, то зараз дрони стають першими. Росіяни зараз роблять ставку на БПЛА", — продовжив Олесь Маляревич.
Нагадаємо, 4 січня командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ Сергій Сфдорін розповів, що ЗС РФ підтягнули додаткові резерви до Бахмута. Ця ділянка є однією з найгарячіших точок на лінії бойового зіткнення. Ворог збільшив застосування артилерії та ударних дронів.