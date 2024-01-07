"Режим бульдозера": РФ посилила удари артилерією та авіацією біля Бахмута, — НГУ (відео)

За словами майора Дениса Нагорного, росіяни продовжують штурмувати позиції захисників малими і середніми піхотними групами по 10-50 осіб.

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Російські окупанти активізували удари артилерією та авіацією по населених пунктах на Бахмутському напрямку. Про це заявив майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "рубіж" Денис Нагорний в ефірі телемарафону.

"Такий "режим бульдозера" — те, що вони не можуть взяти, намагаються зруйнувати. Так само, як був стертий з лиця землі Бахмут", — сказав він

Крім того, Нагорний зазначив, що ЗС РФ також масово використовують FPV-дрони та "Ланцети" для ударів по українській артилерії та бронетехніці. Крім того, росіяни продовжують штурмувати позиції захисників малими та середніми піхотними групами по 10-50 осіб. До певних рубежів окупантів підвозить бронетехніка.

Нагорний сказав, що тривають штурми Білогорівки і Спірного. Також ЗС РФ зосередили зусилля в напрямку Богданівки, щоб вийти до каналу Сіверський Донець-Донбас. Після цього росіяни планують наступ на Часів Яр.

"Поки що їм це не вдається. А також намагаються просунутися в районі Кліщіївки та Андріївки", — заявив Нагорний.

За його словами, зараз на Бахмутському напрямку ні українська, ні російська сторони не мають переваг. Відбуваються бої середньої та великої інтенсивності.

Денис Нагорний про ситуацію під Бахмутом

Нагадаємо, що в ISW повідомили, що 6 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Бої тривають у районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а також на захід від Кремінної. За даними американських аналітиків, бійці ЗСУ також продовжують обороняти плацдарм у Кринках. Російські джерела поширили відео обстрілу човнів українських морпіхів.