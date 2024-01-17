ВС РФ активизировались возле Бахмута: ВСУ оценили ситуацию на фронте

Украинские военные крепко держат линию обороны на Бахмутском направлении. Враг пытался давить на одну из бригад ВСУ, однако понес потери, рассказал сержант РУБпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич.

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Вооруженные силы Российской Федерации активизировались на Бахмутском направлении. Об этом сообщил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире "Еспресо" 17 января.

Он отметил, что на юге от Бахмута Донецкой области уже длительное время работает 92-я ОШБр. В частности, их полосой ответственности является район Клищеевки и Андреевки.

"Враг ежедневно продолжает осуществлять ударно-штурмовые действия, пытаясь вернуть утраченные еще осенью позиции, но никаких территориально-тактических успехов не имеет", — сказал Олесь Маляревич.

Он отметил, что на этом участке украинские бойцы крепко держат линию обороны.

Также по его словам, российские военные давили на соседнюю украинскую бригаду, позиции которой размещены слева от 92-й ОШБр. В результате штурмовики пришли на помощь своим собратьям. Позавчера, 15 января, состоялся бой, в результате чего только подразделение 92-й бригады уничтожило девять единиц российской военной техники.

Напомним, 9 января сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич заявил, что в районе Бахмута Донецкой области российские военные продолжали активные действия, чтобы вернуть утраченные позиции. Враг не имеет никаких тактических и территориальных успехов.

11 января доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов рассказал, что в районе Клещеевки оккупанты вплотную приблизились к позициям ВСУ, в результате чего пришлось вести бой с врагом в окопах.