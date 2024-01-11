В районі Кліщіївки окупанти прорвалися в окопи ЗСУ: українські десантники відбивали штурм, — боєць

Ворожу групу підтримки знищила українська артилерія та додаткові засоби ураження, а штурм українські захисники змогли відбити, повідомив боєць ЗСУ.

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В районі Кліщіївки поблизу Бахмута на Донеччині українські десантники вели бій з окупантами в своїх опопах. Про це у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов.

За його словами, окупанти впритул наблизилися до позицій Сил оборони.

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"Р*сня намагалася штурмувати наші окопи поблизу Кліщіївки. Зайшли, але десантники їх перебили, групу підтримки знищила артилерія та додаткові засоби ураження", — проінформував боєць ЗСУ.

Ворожі набіги на Хромове і Кліщіївку продовжуються і посилюються, повідомляють у телеграм-каналі іншого українського військового "Бахмутський демон".

"Окупанти їдуть на броніках, стрибають і біжать, часто ловлячи головами наші FPVішки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що морпіхи ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів під Кринками. Російські окупанти накопичили резерви і пішли в атаку. До цього вони кілька днів не застосовували техніку.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку ЗС РФ втратили штурмову групу, яка намагалася прорватися в районі Синьківки. Штурм виявився невдалим, і окупанти зазнали великих втрат.