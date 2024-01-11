Військо-тактичний "фурор": під Кремінною росіяни напали на свої ж позиції, — боєць ЗСУ

В атаку пішли новоприбулі окупанти — вони застосували БМП і внаслідок штурму змогли "закріпитися", розповів доброволець 24 ОШБр.

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В районі Кремінної на Луганщині російські окупанти атакували власні позиції. Про це у своєму телеграм-каналі розповів доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов.

Зазначається, що в атаку пішли новоприбули окупанти.

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"На захід від Кремінної відбувся військо-тактичний "фурор" від русак*в. Новоприбулий підрозділ знову залетів на штурм своїх позицій, БМП-2 покосила багато "ворогів", а потім її хтось знищив", — розповів він.

За інформацією Бунятова, бій був дуже гарячим, а окупанти-штурмовики навіть змогли закріпитися на відбитих позиціях.

"Дуже пекельний був бій, але окупанти — молодці, закріпилися на позиціях, навіть наша арта не змогла допомогти "союзникам", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку на Луганщині в районі Діброви російські окупанти вирішили захопити свої ж позиції. Вони штурмували їх і наробили купу своїх 200-х і 300-х.

Раніше поблизу Авдіївки на Донеччині, російські окупанти хотіли захопити вигідні позиції, але заблукали, і їх захопили бійці Сил оборони.