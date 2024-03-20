"Окно возможностей может закрыться": лидер фракции Шольца призвал заморозить войну в Украине

Глава МИД Германии Бербок призвала сторонников идеи заморозки конфликта с РФ "обратиться к истории".

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Глава немецкой парламентской фракции Социал-демократической партии Рольф Мютцених, к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, утверждает, что не намерен отказываться от своего предложения о необходимости замораживания войны в Украине, несмотря на то, что у правительства ФРГ противоположная точка зрения. Об этом пишет Deutsche Welle.

По мнению политика, "окно возможностей" для прекращения огня может закрыться в любой момент, даже если сейчас кажется, что такая возможность отсутствует. Мютцених подчеркнул, что он пользуется термином "замораживание конфликта", который популярен в политологии и исследованиях мира, а потому в дальнейшем он будет его также применять.

К тому же руководитель СДПГ сообщил, что внешняя политика и политика безопасности касаются более широких сфер, "чем поставки вооружения". Однако он отметил, что не сомневается в необходимости дальнейшей военной помощи Киеву, потому что оказание поддержки стране, которая обороняется от вторжения в соответствии с Уставом ООН, является непоколебимым.

Отметим, что глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус считает, что использование подобного термина может дать ложный сигнал, — "что можно так просто заморозить войну и ожидать улучшения ситуации, однако это невозможно, поскольку это известно из истории и опыта с Путиным".

В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила мнение, что "каждому, кто считает возможным замораживание войны против Украины, нужно обратиться к истории".

7 марта издание Politico сообщило, что немецкий канцлер Олаф Шольц хочет заставить Киев пойти на переговоры с Москвой, поскольку "все зашло слишком далеко". Таким образом, политик продолжает отказываться поставлять Украине ракеты Taurus.

К тому же 14 марта Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Берлин усилит поддержку Украины.