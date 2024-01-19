"Запас у 25-50 років": у Зеленського розповіли, чи може РФ довго воювати проти України

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, противник дає зрозуміти Києву і Заходу, що готовий іти далі, але є шанс заморозити конфлікт. У такому разі Кремль уникне відповідальності за всі скоєні злочини.

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Росіяни продовжують накопичувати технічні та людські ресурси, щоб продовжувати воювати з Україною. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" розповів, як довго у них ще буде така можливість.

За його словами, росіяни перекидають на лінію фронту багато техніки, а також проводять мобілізаційні процеси, адже народ готовий гинути за амбіції президента Володимира Путіна. Паралельно з цим збільшилася кількість та інтенсивність масованих атак за допомогою ракет і БПЛА по мирних містах.

Відповідно, це своєрідний сигнал для Києва і Заходу про те, що Кремль готовий воювати довго і в нього на це нібито є ресурси. Тобто натякають на те, що заморожений конфлікт — найкращий з результатів.

"Питання в іншому — чи є в них ці ресурси на довгу війну? Ні. Чи можуть вони компенсувати своє військове виробництво за ті втрати, яких зазнають? Ні, не можуть. Чи є в них сьогодні ще певні можливості? Так, є. Я говорю про снаряди, зокрема з Північної Кореї, і ракети певної дальності. Чи готові вони до нескінченної війни? Ні, не готові", — заявив Михайло Подоляк.

Якби у противника була справді колосальна кількість ресурсів, продовжує радник глави ОП, він би не повторював через день слово "переговори", бажаючи закінчити конфлікт на певних умовах.

Є кілька пунктів, які означають заморожений конфлікт і Кремль це розуміє. Насамперед це дасть змогу Росії стверджувати, що вона не програла. Відповідно, жодної юридичної відповідальності вона не нестиме.

Також після цього Москва спробує залучити до дискусії різні держави, щоб, наприклад, вирішити питання заморожених активів. Також будуть надсилатися позови з приводу втручання в певні процеси, зокрема з приводу військової допомоги від Заходу.

Тривала війна з Росією: чи готова Україна

Окремо було порушено питання, чи є ресурси для довгої війни в України. Михайло Подоляк заявив, що коли стоїть питання виживання або поневіряння світом без держави, тоді не стоїть питання про те, чи є ресурс. Воювати паритетно з великою архаїчною країною не можна, адже противник у будь-якому разі намагатиметься взяти кількістю. Києву ж у цей час треба продовжити роботу з партнерами.

"Є технологічні рішення, які кількісно перебивають якістю зброї. Тоді не потрібно паритетно воювати "тисяча проти тисячі". Тоді потрібно воювати "десять проти тисячі". І тоді потрібні ці інструменти. Головне, щоб наші партнери зрозуміли, що в цій війні немає рішення відкласти або заморозити", — заявив Михайло Подоляк.

Тривала війна з Росією: дії Заходу

Також не варто звертати уваги на медійні кампанії від західних політиків, які стверджують, що за кілька років у них може відбутися пряме зіткнення з Росією, тож потрібно в перспективу вкладатися у військове виробництво.

Їм час усвідомити, продовжує радник глави ОП, що на європейському континенті вже йде війна, в якій Росія бере безпосередню участь. Водночас, якщо Кремль програє, тоді через 3-5 років нападати буде нікому. Відповідно, потрібно трохи більше допомоги від партнерів.

"Потрібно все, що є в арсеналах і складах, віддати на сьогоднішню війну. Тому що ця війна ключова, коли Україна в ній переможе, у вас буде запас у 25 — 50 років, щоб іще раз переосмислити, що таке європейський простір безпеки і чому Росія — це не Європа. Ну і відповідних заходів вжити. Якщо Росія виграє, то тоді у вас немає 3 — 5 років, тому що війна буде завтра. Тут інше питання виникає — чи встигнете ви суттєво наростити своє військове виробництво? Скільки це буде коштувати?" — каже Михайло Подоляк.

У зв'язку з цим представник ОП заявив, що допомогти Україні сьогодні буде набагато дешевше, ніж дочекатися вторгнення ЗС РФ у ще одну європейську країну.

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що в Міноборони назвали умови закінчення війни в Україні. За словами заступника міністра Івана Гаврилюка, кожні 10 хвилин у країні хтось гине через дії росіян. Протистояння в будь-якому разі закінчиться переговорами, однак на умовах Києва. Зараз ні в кого немає права на втому.