"Було б помилково": Україні не потрібно переходити в глуху оборону у 2024, — Дикий (відео)

За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар", росіяни відчувають зараз такі самі проблеми, що й українські військовослужбовці. Якщо Захід продовжить постачання озброєння, як це було в минулому, тоді ще рік Україні вдасться поборотися.

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Україні не потрібно буде переходити в глуху оборону на фронті, якщо Захід надасть достатню кількість допомоги. Про це заявив військовий експерт і колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю NV.

За його словами, у противника існують також вкрай великі проблеми з нестачею людей і озброєння, тому давати йому час на те, щоб зробити паузу, було б великою помилкою з боку Києва.

Зокрема, експерт переконаний, якщо з березня військова допомога від Заходу йтиме в тих самих обсягах, що й у 2023 році, тоді ще один рік для України буде збережено й закопуватися в оборону не потрібно буде, адже це тільки нашкодить.

"Наприкінці року ми нарешті почали чесно говорити, що в нас багато проблем, що в нас не вистачає і особового складу, і заліза. Із цього не треба робити хибний висновок, що в наших ворогів у такому разі все в шоколаді. Треба розуміти, що в росіян не менші проблеми, ніж у нас. До того ж проблеми ті самі: і щодо особового складу, і щодо заліза. Їхня армія насправді дуже виснажена боями 2023 року. Зверніть увагу, "друга армія світу" дуже пишається, що за підсумками 23-го року вони зупинили наш наступ. Ви собі уявляєте два роки тому таку постановку питання взагалі?!" — заявив Євген Дикий.

На думку колишнього командира роти батальйону "Айдар", російські окупанти абсолютно не впевнені в тому, що вони зможуть витримати ще рік активного протистояння, тож хочуть набратися сил, щоб за час паузи провести мобілізацію, накопичити озброєння й техніку, а також остаточно знайти спосіб, щоб обходити санкції.

Євген Дикий вважає, що в них дуже багато різних дірок у режимі, і якщо брати ВПК, то він працює не так, як було у 2022 році.

"Дати їм ще рік на вирішення цих критичних проблем — це з нашого боку було б дуже помилково. Якщо знову поїдуть американські снаряди, то раду Саллівана треба послати куди подалі. А от якщо ці снаряди не поїдуть, тоді рада Саллівана стає єдиним сценарієм, який для нас буде можливим", — підсумував експерт.

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що ГУР відкидає стратегію "глухої оборони" на передовій. За словами представника військової розвідки Вадима Скібіцького, досвід 2023 року показав, що Україні необхідно розвивати повітряну оборону, гарантувати безпеку військово-промислового комплексу та проводити контрнаступальні операції.