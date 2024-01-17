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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Не можна втрачати територію: ГУР відкидає стратегію "глухої оборони" на передовій (відео)

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Фото: Генштаб ЗСУ

За словами представника воєнної розвідки Вадима Скібіцького, досвід 2023 року показав, що Україні необхідно розвивати повітряну оборону, забезпечувати безпеку військово-промислового комплексу і проводити контрнаступальні операції.

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Російські окупанти прагнуть використати кожен момент припинення вогню на фронті в Україні для поліпшення свого становища і можливої ініціації нових напрямків атак. Збройні сили України (ЗСУ) не дотримуватимуться "глухої оборони", а мають намір проводити контрнаступальні операції. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Вадим Скібіцький на брифінгу у швейцарському Давосі.

За словами Скібіцького, у воєнній розвідці вважають, що бойові дії будуть продовжені на тактичному рівні.

"Немає розмов про повне припинення вогню, і тим більше про його зупинку. Будь-яка пауза у вогні, яку запропонує Росія, буде використана для поліпшення тактичного становища і створення можливості для відновлення або відкриття нових напрямків у бойових діях", — підкреслив Скібіцький.

Він додав, що ЗСУ рішуче продовжать бойові дії, навіть за складних погодних умов.

"Ми не можемо допустити втрату своєї території через бездіяльність", — наголосив він.

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Торкаючись можливих ризиків "заморожування" війни й переходу ЗСУ до так званої "глухої оборони", Скібіцький зазначив, що російські загарбники швидко вчаться під час воєнних дій.

"Навіть якщо ми перейдемо до стратегії глухої оборони, як деякі припускають, і зосередимося на розвитку свого військово-промислового комплексу, противник не збирається зупинятися. Нам необхідно розвивати всі аспекти: повітряну оборону, забезпечувати безпеку військово-промислового комплексу і проводити контрнаступальні операції, щоб запобігти втраті території", — підкреслив він.

Представник ГУР підкреслив, що досвід 2023 року явно демонструє необхідність такого підходу.

Нагадаємо, оператор FPV-дронів із позивним Єті 15 січня заявив, що якщо дії ЗСУ на полі бою будуть неефективними, тоді українська сторона може сісти в глуху оборону у 2024 році.

Раніше, 5 січня, експерти, опитані виданням Wired, зійшлися на думці, що Україні в найближчій перспективі необхідно перейти в оборону і розвивати технології. Щоб просунутися вперед, Києву можливо доведеться знайти свої власні інноваційні рішення.