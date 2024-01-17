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Военный Фокус Российско-украинская война

Нельзя терять территорию: ГУР отвергает стратегию "глухой обороны" на передовой (видео)

САУ ВСУ, САУ, украинские войска, украинская САУ, позиция ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

По словам представителя военной разведки Вадима Скибицкого, опыт 2023 года показал, что Украине необходимо развивать воздушную оборону, обеспечивать безопасность военно-промышленного комплекса и проводить контрнаступательные операции.

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Российские оккупанты стремятся использовать каждый момент прекращения огня на фронте в Украине для улучшения своего положения и возможной инициации новых направлений атак. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут придерживаться "глухой обороны", а намерены проводить контрнаступательные операции. Об этом сообщил представитель Главого управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Вадим Скибицкий на брифинге в швейцарском Давосе.

По словам Скибицкого, в военной разведке считают, что боевые действия будут продолжены на тактическом уровне.

"Нет разговоров о полном прекращении огня, и тем более о его остановке. Любая пауза в огне, которую предложит Россия, будет использована для улучшения тактического положения и создания возможности для возобновления или открытия новых направлений в боевых действиях", — подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что ВСУ решительно продолжат боевые действия, даже при сложных погодных условиях.

"Мы не можем допустить утрату своей территории из-за бездействия", — подчеркнул он.

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Касаясь возможных рисков "заморозки" войны и перехода ВСУ к так называемой "глухой обороне", Скибицкий отметил, что российские захватчики быстро учатся в ходе военных действий.

"Даже если мы перейдем к стратегии глухой обороны, как некоторые предполагают, и сосредоточимся на развитии своего военно-промышленного комплекса, противник не собирается останавливаться. Нам необходимо развивать все аспекты: воздушную оборону, обеспечивать безопасность военно-промышленного комплекса и проводить контрнаступательные операции, чтобы предотвратить потерю территории", — подчеркнул он.

Представитель ГУР подчеркнул, что опыт 2023 года явно демонстрирует необходимость такого подхода.

Напомним, оператор FPV-дронов с позывным Йети 15 января заявил, что если действия ВСУ на поле боя будут неэффективными, тогда украинская сторона может сесть в глухую оборону в 2024 году.

Ранее, 5 января, эксперты, опрошенные изданием Wired, сошлись во мнении, что Украине в ближайшей перспективе необходимо перейти в оборону и развивать технологии. Чтобы продвинуться вперед, Киеву возможно придется найти свои собственные инновационные решения.