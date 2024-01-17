Украина перейдет на военные рельсы? Почему работников заводов ОПК не будут посылать на фронт

Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса получили фактически полную отсрочку от призыва в ряды ВСУ. Решение логично — к концу второго года войны Украине пора налаживать массовое производство боеприпасов, дронов и ракет. Опрошенные Фокусом военные аналитики говорят о новых возможностях для украинского ОПК в 2024 году: нужно готовиться к локализации производства западного оружия, а для этого нужны кадры.

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Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования от службы в армии военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Внесенные изменения в постановление №76 дают рабочим отсрочку без привязки к количеству и степени дефицитности их военной специальности.

Власти уверены, что это усилит военно-технический потенциал Украины, обеспечит стабильную работу оборонных предприятий и нарастит объемы производства. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности должно определить список критически важных предприятий ОПК.

"Это решение — совместная позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача — обеспечить защитников и защитниц всем необходимым для победы", — прокомментировал решение замминистра экономики Украины Игорь Фоменко.

До изменения правительственного постановления порядок брони содержал предварительные условия. Критически важные для функционирования экономики Украины предприятия должны были отвечать таким критериям:

сумма уплаченных налогов и других сборов превышает 1,5 млн евро,

сумма годовых поступлений предприятия в иностранной валюте — не менее 32 млн евро,

нет задолженностей по Единому социальному взносу,

средняя месячная заработная плата работников — не меньше средней зарплаты по региону.

Тенденции в 2024 году: Запад обязывает Украину наращивать ОПК

Один из путей решения проблемы с зависимостью от иностранной военной помощи заключается в наращивании технологических возможностей собственного ОПК. В этом смысле решение Кабмина забронировать всех рабочих военных заводов и инженеров конструкторских бюро выглядит логичным, говорит Фокусу эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак.

Специалист сравнивает этот опыт с Россией, где массовое привлечение людей к работе на "оборонку" дало положительный результат. Москва забронировала рабочих от службы в армии, им дали высокие зарплаты и поставили на круглосуточный выпуск боеприпасов, ракет и дронов.

Активизация украинского ОПК, по мнению Йижака, началась после ряда конференций в США на высоком уровне в конце прошлого года. Высшие должностные лица обсуждали совместное производство вооружений.

Известно, что 6 декабря в Вашингтоне проходила конференция оборонных индустрий, во время которой Министерство обороны и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали с Министерством обороны США Меморандум о сотрудничестве совместного производства и обмена техническими данными. Документ должен способствовать строительству в Украине производственных мощностей для обеспечения ВСУ необходимым оружием в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, ремонта и технического обслуживания.

"Бронь сотрудникам военных заводов — один из результатов таких встреч и первый этап подготовки к локализации производства западного оружия в Украине. Люди нужны, но оценить их количество сейчас трудно. Мы не знаем масштабы будущих производств", — комментирует эксперт.

В первую очередь надо дать бронь работникам, которые заняты в массовом производстве боеприпасов и дронов. Остальные частные и государственные предприятия стоит проверить и выяснить, чем там занят персонал, говорит Йижак.

Тенденции и прогнозы на 2024 год говорят, что решающее значение для победы Украины имеет улучшение военно-технологического потенциала, отмечает директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Наши возможности в технологическом плане все лучше и лучше. Мы переходим к войне современными средствами, обеспечиваем преимущество в воздухе. Не используем танковые колонны, как это делает вражеская армия. Правительство отдало приоритет развитию военной промышленности, это верное решение. Наблюдается острый дефицит в специалистах этой сферы, а их надо выращивать годами", — объяснил он Фокусу.

Отдельные отрасли ОПК в Украине, например производство авиадвигателей и компонентов для ракет, прямо зависели от советских специалистов. Квалифицированных кадров с каждым годом все меньше: часть из них уехала, других забрали в армию и предприятия остались без рабочих рук, констатировал он.

Новый уровень уклонения от мобилизации?

Злоупотребления и возможности устройства на работы оборонных заводов людей ради уклонения от службы в ВСУ непременно будут. Однако это не повод говорить о массовости фиктивных трудоустройств и забывать о важности развития собственного военно-промышленного сектора, полагает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан 1 ранга в запасе Павел Лакийчук.

"Кроме устройства на оборонные заводы можно перечислить еще два десятка вариантов по избежанию мобилизации. Логично, что работников стратегически важных для страны предприятий, в частности сектора ОПК, надо освобождать от призыва. Эти заводы делают технику, вооружение для ВСУ и разрабатывают инновации", — добавил аналитик.

Точное количество всех оборонных предприятий Украины неизвестно, после начала полномасштабной войны эту информацию могли засекретить. Вакансии в сфере ОПК, скорее всего, будут доступны в Центрах занятости, считает Лакийчук.

"Конечно, на предприятии ОПК работать безопаснее, чем быть стрелком в пехоте на фронте. Но мобилизационные нужны надо выполнять, стоит пересмотреть правила брони для работников других сфер деятельности. Иногда удивляешься, когда узнаешь, кому в Украине дают бронь", — заключил военный эксперт.

Напомним, США стремятся помочь Украине наладить производство гибридных систем ПВО FrankenSAM. Оборудование состоит из различных систем и радаров, которые передали Украине западные союзники.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин ранее говорил, что Украина стремится быть крупнейшим производителем оружия в Европе и экспертом в ведении войны.