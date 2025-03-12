В рамках перевооружения Европы: Volkswagen планирует изготавливать военную технику, — СМИ

Количество проданных компанией автомобилей сокращается, поэтому компания может перепрофилироваться на производство военной техники.

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Компания Volkswagen заявила, что в рамках усилий Европы по перевооружению готова рассмотреть возможность производства оборудования для немецких военных. Об этом пишет The Telegraph.

По словам генерального директора компании Оливера Блюма, пока компания еще не получала предложений от потенциальных партнеров. Сейчас она готова "рассмотреть концепции".

"Во-первых, я думаю, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию, то, что мы сейчас видим в Германии и Европе, — это абсолютно правильные решения, в том смысле, что нам нужно больше инвестировать. Мы не ведем конкретных переговоров о том, что может сделать Volkswagen. Я считаю, что если бы была возможность выпускать военные автомобили, то нам пришлось бы рассматривать концепции. Мы делали это в прошлом. Volkswagen Group имеет автомобильную компетенцию. Мы готовы предоставить консультации и советы. Но там, где мы находимся, это просто открытый вопрос, и инициативы будут выдвигаться прежде всего оборонной промышленностью", — ответил он на вопрос о возможном производстве военной техники.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, с 2019 года количество проданных в Европейском союзе автомобилей сокращается. На этом фоне некоторые автомобильные заводы в Германии перепрофилируются на производство оружия. Главный экономист Центра европейских реформ Сандер Тордоар добавил, что производство военной техники может стать "новым направлением бизнеса" для автопроизводителей, которые испытывают трудности.

"Германия потеряла половину своего чистого экспорта автомобилей, поэтому есть много свободных мощностей для наращивания производства электромобилей и военной техники", — добавил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел против Канады 10% пошлины на энергоресурсы. Позже он решил поднять до 50% пошлины на сталь и алюминий, которые американцы импортируют из Канады. Компания Volkswagen занимается изготовлением автомобилей в Канаде.