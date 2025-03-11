"Начнут действовать завтра": Трамп поднимает до 50% пошлины на металлы из Канады

США объявят чрезвычайное положение в штатах, граничащих с Канадой, заявил президент Дональд Трамп. Тем временем в Канаде готовятся поднять тарифы на экспорт электричества на 25% и зарабатывать по 400 тыс. долл. в сутки.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил поднять до 50% пошлины на сталь и алюминий, которые американцы импортируют из Канады. Также глава Белого дома упомянул о военной безопасности и о том, что все угрозы исчезнут, когда Канада станет 51 штатом. Заявление Трампа появилось после решения провинции Онтарио поднять тарифы на электроснабжение. О своих будущих решениях глава государства написал в соцсети Truth Social.

Позицию Онтарио в отношении США 10 марта озвучил премьер-министр этой канадской провинции Даг Форд. Чиновник сообщил, что обсуждается поднятие тарифов на электроэнергию на 25%. Речь идет об электричестве, которое поставляется в Мичиган, Миннесоту и Нью-Йорк. По его словам, это затронет 1,5 млн абонентов и принесет доход от 300 000 до 400 000 долл. в день. Решение примут в ответ на указ Дональда Трампа о введении тарифов на канадские товары.

Реакция президента США появилась в сети около 10 час. 11 марта (по времени Вашингтона). Глава Белого дома заявил, что "возмутился" решению Канады. После этого глава государства перечислил меры, которыми будет наказывать канадцев:

с 12 марта поднимет до 50% пошлину на сталь и алюминий, который Канада экспортирует в США;

объявит "национальную чрезвычайную ситуацию в электроэнергетике в угрожающей зоне";

потребует отменить канадские тарифы 250%-390% на различные молочные продукты США;

если Канада не передумает, то со 2 апреля повысятся тарифы на автомобили, поступающие в США. По мнению Трампа, это уничтожит канадских производителей.

Кроме того, глава Белого дома упомянул о том, что американцы "субсидируют Канаду на сумму более 200 миллиардов долларов в год". При этом канадцы слишком мало платят за безопасность, потому что надеются на военную безопасность США, говорится в заметке. В завершение Дональд Трамп предложит Канаде стать 51 штатом и присоединиться к действительно великой нации.

"Единственное, что имеет смысл, это то, чтобы Канада стала нашим любимым Пятьдесят первым штатом. Это приведет к полному исчезновению всех тарифов и всего остального. Искусственная линия разделения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и мы будем иметь самую безопасную и красивую нацию в любой точке мира", — заявил американский президент.

Заявление Дональда Трампа — США поднимают тарифы на сталь Канады до 50% Фото: Скриншот

Отметим, 7 марта Дональд Трамп объявил о новых решениях по Канаде через 24 часа после того, как отменил свой предыдущий указ. Перед этим глава Белого дома сообщил, что не будет менять пошлины на товары Канады и Мексики, которые подпадают под договор о свободной торговле USMCA. Среди прочего, речь шла об автомобилях и сельскохозяйственных товарах. В новом решении речь идет о росте на 250% тарифа на ввоз молокопродукции.

Напоминаем, 5 марта президент США раскритиковал тогдашнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.