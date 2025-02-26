Российским олигархам тоже: Трамп хочет продавать гражданство США за 5 миллионов долларов

Президент США хочет ввести специальные золотые "грин карты", дающие право претендовать на гражданство США уже в марте.

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Президент США Дональд Трамп хочет ввести "золотые карты" дающие право на постоянное место жительства в США и открывающие путь к получению американского гражданства за пять миллионов долларов. Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп хочет привлечь богачей в США "золотой картой"

"Мы собираемся сделать что-то еще, что будет очень-очень хорошо. Мы собираемся продавать, золотую карту… у вас есть грин-карта, это золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту около 5 миллионов долларов, и это даст вам привилегии грин-карты, плюс это будет путь к гражданству, и богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту, они будут богатыми, они будут успешными, они будут тратить много денег, платить много налогов и нанимать много людей. Мы думаем, это будет чрезвычайно успешным, никогда раньше такого не было… США могли бы продать миллион и более "золотых карт", — сказал Трамп. По его словам, программа будет запущена через две недели, то есть в марте 2025 года.

На вопрос, рассматривает ли Трамп возможность продажи "золотых карт" российским олигархам, президент США ответил: "Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, которые очень милые люди".

Министр торговли Говард Лютник, стоявший рядом с Трампом, заявил, что карта заменит правительственную программу иммиграционных виз для инвесторов EB-5, которая позволяет иностранным инвесторам вкладывать деньги в американские проекты, создающие рабочие места, а затем подавать заявки на визы для иммиграции в США.

"Конечно, им придется пройти проверку, — сказал Лютник, — чтобы убедиться, что они — замечательные граждане мира мирового класса".

Также он назвал EB-5 программу нелепой.

Что такое программа ЕВ-5 в США

Программа EB-5, созданная Конгрессом в 1992 году, может выдавать грин-карты иммигрантам, которые вносят минимальные инвестиции в размере не менее 1 050 000 долларов США или 800 000 долларов США в экономически неблагополучные зоны, называемые зонами целевой занятости, с целью создания рабочих мест для американских работников.

Компании, связанные с Трампом и его семьей, также пользовались ЕВ-5 программой для финансирования крупных проектов по строительству недвижимости.

Но пока неясно, может ли администрация Трампа прекратить или изменить существующую программу без одобрения конгресса.

Сам Трамп не считает, что одобрение конгресса необходимо. Президент США хочет сохранить открытыми пути для легальной иммиграции в США — при том, что он же осуществляет одну из самых масштабных депортаций нелегальных мигрантов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что вопрос о введенных санкциях против России рано или поздно нужно рассмотреть. По его словам, может прийти "определенный момент", когда эти санкции, которые ввели США из-за агрессии РФ, можно будет отменить.