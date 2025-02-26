Російським олігархам теж: Трамп хоче продавати громадянство США за 5 мільйонів доларів

Президент США хоче запровадити спеціальні золоті "грін карти", що дають право претендувати на громадянство США вже в березні.

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Президент США Дональд Трамп хоче запровадити "золоті карти", що дають право на постійне місце проживання у США і відкривають шлях до отримання американського громадянства за п'ять мільйонів доларів. Про це повідомляє CNN.

Дональд Трамп хоче привабити багатіїв у США "золотою картою"

"Ми збираємося зробити щось ще, що буде дуже-дуже добре. Ми збираємося продавати, золоту карту... у вас є грін-карта, це золота карта. Ми збираємося встановити ціну на цю карту близько 5 мільйонів доларів, і це дасть вам привілеї грін-карти, плюс це буде шлях до громадянства, і багаті люди приїжджатимуть до нашої країни, купуючи цю карту, вони будуть багатими, вони будуть успішними, вони витрачатимуть багато грошей, платитимуть багато податків і найматимуть багато людей. Ми думаємо, це буде надзвичайно успішним, ніколи раніше такого не було... США могли б продати мільйон і більше "золотих карт", — сказав Трамп. За його словами, програму буде запущено за два тижні, тобто в березні 2025 року.

На запитання, чи розглядає Трамп можливість продажу "золотих карт" російським олігархам, президент США відповів: "Так, можливо. Я знаю деяких російських олігархів, які дуже милі люди".

Міністр торгівлі Говард Лютнік, який стояв поруч із Трампом, заявив, що карта замінить урядову програму імміграційних віз для інвесторів EB-5, яка дає змогу іноземним інвесторам вкладати гроші в американські проєкти, що створюють робочі місця, а потім подавати заявки на візи для імміграції в США.

"Звичайно, їм доведеться пройти перевірку, — сказав Лютник, — щоб переконатися, що вони — чудові громадяни світу світового класу".

Також він назвав EB-5 програму безглуздою.

Що таке програма ЕВ-5 у США

Програма EB-5, створена Конгресом 1992 року, може видавати грін-карти іммігрантам, які вносять мінімальні інвестиції в розмірі щонайменше 1 050 000 доларів США або 800 000 доларів США в економічно неблагополучні зони, звані зонами цільової зайнятості, з метою створення робочих місць для американських працівників.

Компанії, пов'язані з Трампом і його сім'єю, також користувалися ЕВ-5 програмою для фінансування великих проєктів із будівництва нерухомості.

Але поки незрозуміло, чи може адміністрація Трампа припинити або змінити наявну програму без схвалення конгресу.

Сам Трамп не вважає, що схвалення конгресу необхідне. Президент США хоче зберегти відкритими шляхи для легальної імміграції в США — при тому, що він же здійснює одну з наймасштабніших депортацій нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп припустив, що питання щодо запроваджених санкцій проти Росії рано чи пізно потрібно розглянути. За його словами, може прийти "певний момент", коли ці санкції, які ввели США через агресію РФ, можна буде скасувати.