Трамп допускає розгляд питання про зняття санкцій, накладених на Росію: що відомо

Дональд Трамп припускає, що "у певний момент" США доведеться розглянути питання про зняття санкцій із Росії, які були накладені до та після початку повномасштабного вторгнення.

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Президент США Дональд Трамп думає, що питання про введені санкції проти Росії рано чи пізно потрібно розглянути. За його словами, може прийти "певний момент", коли ці санкції, які запровадили США через агресію РФ, можна буде скасувати. Про це політик повідомив під час розмови із журналістами у Білому домі уночі з 25 на 26 лютого за київським часом.

"Думаю, що у певний момент це буде", — сказав він на запитання кореспондентів щодо скасування санкцій проти РФ.

Однак він додав, що наразі таке питання у Білому домі не обговорювали, а "будь-які санкції" проти будь-кого скасовувати не збираються.

"Прямо зараз ми не погоджувалися скасувати санкції щодо будь-кого", — заявив Дональд Трамп.

Президент США не уточнив, за яких умов Білий дім може розглянути питання про скасування санкцій, введених проти РФ. Водночас під час розмови політик повторив те, що у нього із Росією "дуже добре" відбуваються переговори.

Варто зазначити, що політологи допускають думку про те, що Білий дім може порушити питання щодо скасування санкцій проти Росії. Зокрема Володимир Фесенко стверджує, що США наразі дають сигнали про те, що послаблення введених обмежень та заборон може стати частиною мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни. Однак у Кремлі не думають, що послаблення введених санкцій може стати ключовим чинником у переговорах. Про це повідомляло зокрема видання Bloomberg 21 лютого.

Володимир Фесенко вважає, що подальша доля санкцій, введених проти Росії через її агресію у сторону України залежить від того, як буде відбуватися переговорний процес у майбутньому. Детальніше про це Фокус писав у окремому матеріалі 25 лютого.

Зазначимо, що під час розмови із журналістами у Білому домі уночі 26 лютого Трамп говорив також про допомогу Україні та угоду про рідкісноземельні ресурси.

Нагадаємо, що кілька днів тому Велика Британія оголосила про найбільші від початку російсько-української війни санкції проти Росії. Під цей пакет нових санкцій потрапить не тільки держава-агресорка, а й китайські виробники військових компонентів. Детальніше про новий пакет обмежень писав Фокус 24 лютого.