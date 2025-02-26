Приїзд Зеленського, миротворці в Україні та угода із Росією: нові заяви Дональда Трампа (відео)

Трамп вважає, що розміщення миротворчих військ в Україні можливе лише "у тій формі, яка підходить усім сторонам", а за надання допомоги Україні у майбутньому повинна відповідати Європа, а не США.

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Президент США Дональд Трамп не проти приїзду Володимира Зеленського до Білого дому вже цього тижня, 28 лютого, водночас він підтримує ідею про укладення угоди із Росією щодо рідкісноземельних металів. Також серед свіжих заяв політика — його бачення щодо розміщення миротворців на українській землі, ймовірна вартість угоди із Україною про рідкісноземельні ресурси, яку він розцінює у 1 трлн доларів. Про це та інше політик говорив уночі на 25 лютого у Білому домі.

Фокус зібрав головні свіжі заяви Дональда Трампа про Україну.

Президент США про зустріч із Зеленським

Дональд Трамп прокоментував майбутню зустріч із президентом Зеленським, яка може відбутися вже 28 лютого. На його думку, він може приїхати до Білого дому, "якщо він цього хоче". Сам очільник США не проти приїзду Зеленського у цей день.

"Я не проти", — зазначив він.

Договір із Росією щодо купівлі її рідкісноземельних ресурсів

Коментуючи пропозиції РФ щодо укладення угод про рідкісноземельні ресурси, які Володимир Путін пропонує Трампу, президент США зазначив, що підтримує таку ідею.

"США зацікавлені у російських рідкоземельних мінералах", — зазначив він.

Ймовірно, саме про ці "серйозні економічні угоди" із Володимиром Путіним писав Дональд Трамп днем раніше, 24 лютого, у своїх соцмережах.

Миротворчий контингент в Україні та відповідальність Європи за майбутню допомогу

Що стосується розміщення миротворчих військ в Україні, Дональд Трамп зазначив, що він не проти цього також. Однак, разом із тим, уточнив, що це має відбуватися у такий спосіб, який буде задовольняти усі сторони.

"Присутність миротворчих військ в Україні має бути у формі, прийнятній для всіх сторін", — зазначив Трамп.

Коментуючи участь Європи у допомозі Україні, він додав, що у майбутньому саме вона буде відповідальна за цю поміч.

Дональд Трамп про угоду із Україною щодо рідкісноземельних ресурсів

Говорячи про майбутню угоду щодо рідкісноземельних ресурсів, яку збираються укласти США та Україна, політик зазначив, що вона буде дуже цінною для обох сторін. За його словами, вона "може оцінюватися в 1 трлн доларів".

Коли ж кореспонденти уточнили у Трампа, що отримає Україна натомість за цією угодою, то він зазначив, що це буде техніка та право "боротися далі".

"350 млрд доларів та масу військової техніки, право продовжувати боротися", — зазначив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський збирається полетіти до Америки, аби підписати угоду щодо копалин. Про це Фокус повідомляв 25 лютого.

Також раніше президент Франції Макрон пояснив, що будуть робити миротворчі війська на території України. За його словами, їх не буде на лінії фронту. Детальніше про це Фокус розповідав 25 лютого.