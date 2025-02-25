"Серйозні переговори": Трамп повідомив, що розмовляє із Путіним про спільні економічні угоди

За його словами, між США та РФ можуть бути укладені "великі" угоди щодо економічного розвитку. Також він додав, що "дика війна" в Україні наближається до завершення: сам він "дуже добре" веде переговори із Путіним щодо кінця бойових дій.

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Новообраний президент США Дональд Трамп знову заговорив про розмови із очільником Росії Володимиром Путіним, про майбутню угоду про метали з Україною. Також він повідомив про наближення завершення війни, якому, на його думку, сприятиме саме договір про "економічне партнерство" між США та Україною, додавши, що планує спільні угоди про економічний розвиток також разом із Путіним. Про це очільник США написав на своїй сторінці у мережі X після зустрічі із політиками на саміті G7 24 лютого.

"Я веду серйозні переговори із президентом Росії Володимиром Путіним щодо закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між Сполученими Штатами та Росією", — написав Трамп.

Водночас політик не уточняє, про які саме угоди йдеться, як і не згадує про самі деталі дискусій із президентом РФ. Він лише додав, що це відбувається успішно.

"Переговори проходять дуже добре!", — додав він.

Окрім цього, у своєму дописі Дональд Трамп згадує про те, що покладає великі сподівання на угоду про рідкісноземельні ресурси із Україною. За його словами, це "економічне партнерство", яке допоможе і Україні, і США: Америці воно має забезпечити повернення "десятків мільярдів", які вона вклала у допомогу Україні під час повномасштабного вторгнення.

Також вкотре політик наголосив на тому, що "війна ніколи б не почалася", якби він був президентом.

Нагадаємо, перед цим Дональд Трамп під час пресконференції із президентом Франції Емманюелем Макроном заявив про плани участі США у відбудові України після завершення війни. Детальніше про це Фокус писав увечері 24 лютого.

Також Дональд Трамп під час цієї зустрічі озвучив низку інших заяв, зокрема те, як і де планує зустрітися із Володимиром Зеленським. Ще він говорив про розміщення миротворчого контингенту в Україні та готовність Путіна до цього. Головні заяви Фокус зібрав у окремому матеріалі.

Раніше стало відомо про те, що в адміністрації Дональда Трампа сподіваються на швидке завершення війни найближчим часом. Там зазначили, що це може відбутися вже через тиждень. Про це Фокус повідомляв 23 лютого.