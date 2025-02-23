"Президент дуже впевнений": у Трампа заявили, що до завершення війни в Україні залишився тиждень

В Білому домі наголосили, що команда Дональда Трампа з ним включно зосереджені на продовженні переговорів як з Росією, так і з Україною.

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Президент США Дональд Трамп впевнений, що зможе укласти угоду щодо завершення російсько-української війни впродовж наступного тижня. Про це журналістам заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише The Hill.

"Президент, його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня", — сказала Левітт.

За її словами, радник з національної безпеки Метт Волтц працюватиме над угодою "цілодобово" на цих вихідних.

Левітт також підкреслила, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні з українською стороною запропонованої угоди щодо видобутку корисних копалин.

"Коли мова йде про критичні корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це дозволить повернути американські податки. І це також буде великим економічним партнерством між Сполученими Штатами Америки та українським народом, який відновлює свою країну після цієї жорстокої війни", — наголосила Левітт.

Нагадаємо, 22 лютого видання Reuters оприлюднило матеріал про те, що Україну відключать від Starlink, якщо не підпише угоду про рідкоземельні копалини.

У цей же день Дональд Трамп заявив, що або Україна підписує угоду щодо рідкоземельних копалин, або у Києва будуть "проблеми".