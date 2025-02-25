"Серьезные переговоры": Трамп сообщил, что разговаривает с Путиным о совместных экономических соглашениях

По его словам, между США и РФ могут быть заключены "большие" соглашения об экономическом развитии. Также он добавил, что "дикая война" в Украине близится к завершению: сам он "очень хорошо" ведет переговоры с Путиным относительно конца боевых действий.

Related video

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова заговорил о разговорах с главой России Владимиром Путиным, о предстоящем соглашении о металлах с Украиной. Также он сообщил о приближении завершения войны, которому, по его мнению, будет способствовать именно договор об "экономическом партнерстве" между США и Украиной, добавив, что планирует совместные соглашения об экономическом развитии также вместе с Путиным. Об этом глава США написал на своей странице в сети X после встречи с политиками на саммите G7 24 февраля.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые состоятся между Соединенными Штатами и Россией", — написал Трамп.

При этом политик не уточняет, о каких именно соглашениях идет речь, как и не упоминает о самих деталях дискуссий с президентом РФ. Он лишь добавил, что это происходит успешно.

"Переговоры проходят очень хорошо!", — добавил он.

Кроме этого, в своей заметке Дональд Трамп упоминает о том, что возлагает большие надежды на соглашение о редкоземельных ресурсах с Украиной. По его словам, это "экономическое партнерство", которое поможет и Украине, и США: Америке оно должно обеспечить возвращение "десятков миллиардов", которые она вложила в помощь Украине во время полномасштабного вторжения.

Также в очередной раз политик отметил, что "война никогда бы не началась", если бы он был президентом.

Напомним, перед этим Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о планах участия США в восстановлении Украины после завершения войны. Подробнее об этом Фокус писал вечером 24 февраля.

Также Дональд Трамп во время этой встречи озвучил ряд других заявлений, в частности то, как и где планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Еще он говорил о размещении миротворческого контингента в Украине и готовности Путина к этому. Главные заявления Фокус собрал в отдельном материале.

Ранее стало известно о том, что в администрации Дональда Трампа надеются на скорое завершение войны в ближайшее время. Там отметили, что это может произойти уже через неделю. Об этом Фокус сообщал 23 февраля.