Встреча с Зеленским и отказ назвать Путина диктатором: тезисы встречи Макрона и Трампа (фото)

Эммануэль Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с Дональдом Трампом. Стороны обсудили перспективы завершения войны в Украине, возможность размещения миротворцев и подписания соглашений между США и Украиной по коренным ископаемым.

Related video

В понедельник, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Фокус собрал основные тезисы глав двух государств во время встречи.

Что говорил Трамп о встрече с Владимиром Зеленским

Президент США заявил, что может провести встречу с главой украинского государства в ближайшие недели.

"Я встречусь с президентом Зеленским. Он может приехать на этой неделе или на следующей, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых", — сказал Трамп.

Однако он рассказал о планах встретиться не только с Зеленским, но и с Владимиром Путиным "в какой-то момент".

Глава США о размещении миротворцев в Украине

Президент США также дал понять, что не видит "никаких проблем" в отправке европейских войск в Украину в качестве "миротворцев". Он добавил, что Владимир Путин разрешил разместить европейских миротворцев в Украине в рамках потенциального мирового договора.

Американский президент об окончании войны в Украине

Дональд Трамп не дал однозначного ответа на вопрос, должна ли Украина отказаться от территорий в рамках соглашения о прекращении войны.

"Посмотрим", — ответил он.

Дональд Трамп о Владимире Путине

У президента США спросили, может ли он характеризовать президента России Владимира Путина как "диктатора". Ранее он использовал это слово в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

"Я не использую эти слова легкомысленно, посмотрим, как все это получится", — говорит Трамп, добавляя, что они имеют "шанс на очень хорошее урегулирование" между Украиной и Россией.

Он добавил, что нерешенная война между двумя странами "может привести к Третьей мировой войне".

Эмманюэль Макрон о войне в Украине

Президент Франции отметил, что Европа готова стать более сильным партнером и больше делать в плане обороны.

"Наша цель — построить стабильный и долгий мир в Украине", — отметил он.

Президент Франции гарантии безопасности Украине

"Мы готовы предоставить гарантии безопасности Украины", — отметил Эммануэль Макрон.

Он добавил, что необходимо "обеспечить сдерживание" России. Этот вопрос должен стать приоритетным для избежания новой агрессии в будущем.

Макрон об отправке миротворцев в Украину

Президент Франции подчеркнул, что европейские страны "готовы пойти так далеко, чтобы отправить войска" в Украину.

Напомним, что ранее стало известно о приближении подписания соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. В СМИ рассказали, что оно может быть подписано в ближайшие дни.

Перед пресс-конференцией президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что соглашение между Украиной и США по использованию полезных ископаемых обеспечит американскому народу возвращение десятков миллиардов долларов и военного оборудования, отправленных в Украину. Кроме этого, договор имеет целью помочь украинской экономике "расти".