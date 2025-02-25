Зеленський поїде до США підписувати угоду щодо корисних копалин: названо дату

Угоду про доступ до корисних копалин підпишуть два президенти під час особистої зустрічі. Документ дасть змогу Штатам продовжити військову підтримку України, якщо переговори з Росією затягнуться.

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Україна погодила зі США умови угоди про доступ до корисних копалин і може підписати її 28 лютого під час візиту до Вашингтона президента Володимира Зеленського. Про це повідомив високопоставлений український чиновник агентству AFP, пише видання Barron's.

Згідно з угодою, США спільно розроблятимуть мінеральні багатства України, а доходи спрямовуватимуть до спільного спецфонду України та Америки, повідомило джерело.

"Зараз урядовці працюють над деталями. Поки що ми розглядаємо можливість візиту до Вашингтона в п'ятницю для підписання угоди", — додав він.

Кабінет Міністрів України тим часом збирається 26 лютого рекомендувати підписати угоду про корисні копалини. Джерела агентства Bloomberg кажуть, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Зеленського в питанні угоди щодо ресурсів.

Угода може дати Трампу можливість заохотити своїх прихильників до подальшої військової підтримки України, особливо якщо переговори з Росією затягнуться, зазначає агентство.

В Україні є кілька комерційних родовищ титану і галію, але видобуті ресурси навряд чи коштуватимуть стільки, скільки хоче Трамп. Навіть якщо в Україні знайдуться інші вигідні родовища, США доведеться відправити видобуті рідкоземельні метали на переробку до Китаю, вказують західні аналітики.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph писало, що доступ США до корисних копалин перетворить Україну на колонію. Умови угоди охоплюють порти, інфраструктуру, нафту і газ.

Вашингтон упевнений, що присутність американського бізнесу в Україні послужить стримувальним фактором для Росії, і тому військові гарантії не потрібні.