Зеленский поедет в США подписывать сделку по полезным ископаемым: названа дата

Соглашение о доступе к полезным ископаемым подпишут два президента во время личной встречи. Документ позволит Штатам продолжить военную поддержку Украины, если переговоры с Россией затянутся.

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Украина согласовала с США условия соглашения о доступе к полезным ископаемым и может подписать его 28 февраля во время визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник агентству AFP, пишет издание Barron’s.

Согласно сделке, США будут совместно разрабатывать минеральные богатства Украины, а доходы будут направляться в совместный спецфонд Украины и Америки, сообщил источник.

"Сейчас правительственные чиновники работают над деталями. Пока мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения", — добавил он.

Кабинет Министров Украины тем временем собирается 26 февраля рекомендовать подписать соглашение о полезных ископаемых. Источники агентства Bloomberg говорят, что президент США Дональд Трамп оказал давление на Зеленского в вопросе сделки по ресурсам.

Сделка может дать Трампу возможность поощрить своих сторонников к дальнейшей военной поддержке Украины, особенно если переговоры с Россией затянутся, отмечает агентство.

В Украине имеется несколько коммерческих месторождений титана и галлия, но добытые ресурсы вряд ли будут стоить столько, сколько хочет Трамп. Даже если в Украине найдутся другие выгодные месторождения, США придется отправить добытые редкоземельные металлы на переработку в Китай, указывают западные аналитики.

Напомним, британское издание The Telegraph писало, что доступ США к полезным ископаемым превратит Украину в колонию. Условия соглашения охватывают порты, инфраструктуру, нефть и газ.

Вашингтон уверен, что присутствие американского бизнеса в Украине послужит сдерживающим фактором для России и поэтому военные гарантии не нужны.